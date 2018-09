Ein neues NH Hotel für Hamburg - NH Hotel Group hat erneut einen Vertrag mit dem Projektentwickler GBI AG unterschrieben

Die Expansionswelle der NH Hotel Group geht weiter: die spanische Hotelgruppe unterschreibt einen Vertrag für ein neues NH Hotel in Hamburg in der Spaldingstraße. Das Vier-Sterne-Haus NH Hamburg Zentrum wurde gemeinsam mit Deutschlands größtem Hoteldeveloper GBI AG und dessen Hamburger Beteiligungsunternehmen NORD PROJECT konzipiert. Voraussichtlich im vierten Quartal 2021 wird das Haus öffnen.

Berlin / Hamburg (pts007/06.09.2018/08:15) - Die Expansionswelle der NH Hotel Group geht weiter: die spanische Hotelgruppe unterschreibt einen Vertrag für ein neues NH Hotel in Hamburg in der Spaldingstraße. Das Vier-Sterne-Haus NH Hamburg Zentrum wurde gemeinsam mit Deutschlands größtem Hoteldeveloper GBI AG und dessen Hamburger Beteiligungsunternehmen NORD PROJECT konzipiert. Voraussichtlich im vierten Quartal 2021 wird das Haus öffnen.

Das neue Full-Service Hotel im Zentrum von Hamburg verfügt über 261 Zimmer. Gäste erreichen fußläufig die schönsten und interessantesten Ecken. Der Hauptbahnhof liegt nur 850 Meter vom Hotel entfernt. Kurz ist der Weg zu Sehenswürdigkeiten und Museen wie den Deichtorhallen, dem Museum für Kunst und Gewerbe sowie dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Ein Highlight ist bereits jetzt die Rooftop-Bar mit einem beeindruckenden Ausblick über die Stadt.

Maarten Markus, Managing Director Northern Europe der NH Hotel Group freut sich über die Vertragsunterzeichnung und das neue Hotel in Hamburg: "Wir haben bereits vier Häuser in dieser tollen Hansestadt und mit dem Fünften weiten wir unsere Präsenz im Norden Deutschlands noch mehr aus. Hamburg ist eine sehr wichtige Stadtdestination für uns, die jährlich rund 14 Millionen Übernachtungen von 6,8 Millionen Gästen verbucht."

"Ein solch attraktiver Hotelmarkt ist natürlich sehr interessant für weitere Investitionen. Wir bevorzugen Hotels in zentraler Lage, um in erfolgreichen Märkten unser Portfolio mit langfristigen Verträgen weiter zu verdichten", sagt Ascan Kókai, der als Senior Director Development & Asset Management zum globalen Entwicklungsteam der NH Hotel Group gehört. Er betont die erneute Zusammenarbeit mit der GBI AG. "Wir haben eine sehr gute Geschäftsbeziehung mit der GBI. Dank der Kombination von führender Hotelentwicklungsexpertise gepaart mit unseren zeitgemäßen Hotelkonzepten gelingt uns eine immer deutlichere Präsenz in Deutschland", so Kókai. "Ich freue mich, dass wir Mitte September mit dem NH Essen ein weiteres Hotel gemeinsam eröffnen."

"Das Hotel in der Spaldingstraße wird für Gäste nicht nur aufgrund seiner hervorragenden Lage attraktiv sein, sondern auch die seiner beeindruckenden Architektur als Hotel-Hochhaus mit 10 Geschossen", so Jürgen Paul, Geschäftsführer von NORD PROJECT: "Auch für die Entwicklung des neu entstehenden Stadtquartiers ist das Gebäude extrem wichtig." Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Architekturbüro Winking Froh Architekten einen ganz besonderen Ansatz gewählt und damit Anfang des Jahres den Gestaltungswettbewerb für den Hotelneubau gewonnen. "Das Gebäude haben wir als baulich dominanten Kopf nach Westen zur Innenstadt entworfen", erläutert Prof. Bernhard Winking: "Somit verfügt es über eine wichtige Blickachse in die Stadt, hin zum Kontorhausviertel und der Spiegelinsel." Und Frank Weitendorf, Geschäftsführer des Architekturbüros, ergänzt: "Das verstärkt die städtebauliche Aufwertung der City Süd. Das neue Gebäude formuliert den Eingang zur inneren Stadt."

Auch wirtschaftlich sind die Aussichten für das Projekt gut: "Hotelübernachtungen in Hamburg werden auch von internationalen Gästen sehr stark gefragt, nicht zuletzt wegen neuer Attraktionen wie der Elbphilharmonie," erläutert Jan Winterhoff, Director of Hotel Development der GBI AG. Als Folge dieser Entwicklung stiegen in Hamburg sowohl die im Städtevergleich ohnehin sehr hohe Zimmerauslastung (um 0,9 auf 80,3 Prozent) als auch der durchschnittliche Zimmerpreis (um 6,8 Prozent auf 117,79 Euro) und der Ertrag pro Zimmer (RevPar 94,63 Euro, plus 7,8 Prozent).

Winterhoff lobt die gute Kooperation mit der Stadt Hamburg: "Sowohl mit dem Oberbaudirektor als auch mit der gesamten Verwaltung und den politischen Gremien arbeiten wir sehr gut zusammen. Als größter Hotelprojektentwickler Deutschlands können wir gut beurteilen, dass ein solch konstruktives Miteinander nicht überall selbstverständlich ist." Vor allem bei dem gemeinsam mit der Stadt veranstalteten Wettbewerb zur Gestaltung des Areals habe sich diese gute Zusammenarbeit bezahlt gemacht. Winterhoff: "Sonst hätte es nicht ein solch gutes Ergebnis gegeben, für die Stadt und die Gäste Hamburgs."

Kommende Neueröffnungen in Deutschland in den Jahren 2018 - 2021

Die NH Hotel Group hat viele neue Projekte in den Startlöchern. Aktuell entstehen alleine in Deutschland neue Hotels unter allen drei Marken der Hotelgruppe. Im Bau sind Häuser in Essen, Mannheim, Leipzig und Frankfurt am Main. Darunter ist das zweite Hotel in Deutschland der Design- und Lifestylemarke nhow - das nhow Frankfurt/Main - sowie das NH Collection Frankfurt Spin Tower und die komplette Umgestaltung des NH Collection München Bavaria.

Über die NH Hotel Group Die NH Hotel Group ( https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit fast 400 Hotels und 60.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH Hotel Group gibt es in 30 Ländern in Europa, Amerika, Afrika und Asien - und das in den Top-Destinationen wie Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico City, Mailand, München, New York, Prag, Rom und Wien.

Über die GBI AG und NORD PROJECT Die GBI AG, ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH und das in Hamburg angesiedelte Beteiligungsunternehmen NORD PROJECT entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen 13.489 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Hotel-Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste 1000 Apartments in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Wien. (Bestand 757 Apartments, in Planung rd. 240 Apartments) Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung, die GBI Holding GmbH. https://www.gbi.ag/ https://www.np-immobilien.de/

Ihre Ansprechpartner:

NH Hotel Group - Presseabteilung Juliane Voss & Franziska Müller Tel.: +49 30 206 207 219 Tel.: +49 162 2003892 communication.ne@nh-hotels.com www.nh-hotels.de Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter https://nhhotels.pr.co

GBI AG und NORD PROJECT: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134. Email: mail@ludwig-km.de

Aussender: Ludwig Wolfgang

