Einführung von American Crew® ACUMEN™

American Crew, die ikonische Marke, die weiterhin Herren-Style definiert und Körper- und Haarpflegetrends bestimmt, meldet einen wichtigen Meilenstein bei ihrer sich stetig weiter entwickelnden Interpretation, wie Männer, aussehen und sich fühlen möchten und sich letztendlich selbst definieren.

Die aufregende Produktreihe umfasst 15 High Performance-Produkte für die Anwendung in der Dusche, vor und nach dem Rasieren sowie für die Haut- und Haarpflege. Wichtige Inhaltsstoffe umfassen den AC ACUMEN™COMPLEX, eine proprietäre Mischung der Vitamine B5 und E mit Antioxidationsstoffen und feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen, die in Kombination hervorragende Leistungen und sichtbare Ergebnisse erzielen. Weitere Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Ingwerextrakt, Bisabolol und Cranberry-Extrakt wirken zusammen, um die Fähigkeit der Haut und des Haars zu verbessern, Feuchtigkeit beizubehalten, gegen Schäden durch die Umwelt anzukämpfen und eine strahlende, gesund aussehende Haut zu fördern.

„Wir freuen uns sehr, Männer dazu inspirieren, bei ihrer Körperpflege zuversichtlich zu sein. Hierbei handelt es sich um mehr als nur eine Pflegeproduktreihe. Wir hoffen, dass wir mit American Crew® ACUMEN™ den Look eines Mannes auf die nächste Stufe bringen, während gleichzeitig die Anforderungen seiner täglichen Körperpflege erfüllt werden“, so David Raccuglia, Gründer von American Crew. „Diese neue Reihe führt ein Element der Schärfe, Eleganz und Aspiration in die Haut-, Bart- und Körperpflege ein.“

Während sich American Crew auf das 25. Firmenjubiläum im Jahr 2019 vorbereitet, ermutigt der „Official Supplier to Men“ Männer, sich zuversichtlich ihrer Pflegeroutine zu widmen. Geführt durch die Innovation, die American Crew zur führenden Pflegemarke für den erfolgreichen Mann werden ließ, bieten die Produkte der Reihe American Crew® ACUMEN™ einen leistungsstarken Komplex aus Vitaminen, Antioxidationsmitteln und Feuchtigkeit spendenden Wirkstoffen, um hervorragende Leistungen und sichtbare Ergebnisse zu erzielen.

Das aus vier Schritten bestehende Ritual einer meisterhaft verfeinerten Körperpflege umfasst:

Schritt 1: DUSCHE

Gesichtswäsche in der Dusche: Sanfter, ölfreier Gesichtsreiniger entfernt zu viel Öl und Schmutz von der Haut, sodass sich die Haut sauber und erfrischt anfühlt. Heilerde-Peeling-Reiniger: intensive Heilerde-Maske mit Glanzperlen, die Unreinheiten beseitigen und abgestorbene Hautzellen per Peeling entfernen, wodurch die Haut strahlender und glatter wird. Belebende Körperwäsche: Ein belebendes Produkt für die Körperwäsche, das die Haut sanft reinigt, ohne ihr Feuchtigkeit abzuführen. Sorgt für Frischegefühl. Verdickungsshampoo für die tägliche Anwendung: Reinigt das Haar und macht es voluminöser, während die Kopfhaut erfrischt wird. Reduziert Haarbruch um 80 % bei Anwendung zusammen mit dem AC Acumen™ Kopfhaut-Revitalisierer.

Schritt 2: RASUR

Kühlende Rasiercreme: kühlende Rasiercreme mit Conditioning-Formel für eine enge, komfortable Rasur und Frischegefühl für die Haut. Beruhigende Rasiercreme: Feuchtigkeit spendende Creme, fachmännisch entwickelt, um die Haut zu beruhigen, sodass sie sich glatt und frisch anfühlt. After Shave-Kühlungs-Lotion: doppelt wirkende Formel, die als leichter Feuchtigkeitsspender wie als kühlendes Aftershave wirkt und das Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut wiederherstellen hilft.

Schritt 3: PFLEGE

Energie spendendes hydrierendes Gel: Mit AC Acumen™ Complex, Ingwerextrakt und Hyaluronsäure verbessert dieses nicht komedogene ölfreie Feuchtigkeitsgel sichtbar die Gesamterscheinung der Haut, hydriert, revitalisiert und stellt das natürliche Aussehen der Haut wieder her. Revitalisierende hydrierende Creme: eine nicht komedogene, schnell absorbierte hydrierende Creme, die die Haut mit verjüngender Hydrierung versorgt; revitalisiert und hilft, die Elastizität der Haut zu verbessern, wodurch feine Falten weniger sichtbar sind. Formel enthält AC Acumen Complex Ingwerextrakt. Augen belebendes hydrierendes Gel: hydrierendes Augengel, das ein geschwollenes Aussehen sofort minimiert und den Augenbereich revitalisiert. Formel mit AC Acumen Complex , Hyaluronsäure und Ingewerextrakt. Kopfhaut-Revitalisierer: schnell absorbierende Behandlung, die nicht vom Kopf gespült werden muss, belebt die Kopfhaut, hilft, Haar zu verdicken und voluminöser zu machen. Reduziert Haarbruch bei Anwendung mit dem AC Acumen™ Verdickungsshampoo für die tägliche Anwendung um 80 %. 24-Stunden-Hand- und Körper-Feuchtigkeitscreme: schnell absorbierte Lotion für die tägliche Anwendung, die Haut bleibt erfrischt und befeuchtet zurück. Formel mit Cranberry-Extrakt. Bietet 24-Stunden-Hydrierung.

Schritt 4: STYLE

Styling-Creme für festen Sitz: eine Styling-Creme, die Feuchtigkeit spendet und für einen festen Sitz sowie geringes Glänzen sorgt und Textur und Definition verbessert. Nährstoffreiche Creme-Pomade: bietet leichten Sitz und geringes Glänzen für einen natürlichen Look. Klassische Pomade: Pomade auf Wasserbasis für mittleren Sitz und geringes Glänzen, bietet Textur und ermöglicht Restyling.

„Seit 25 Jahren ist American Crew im Bereich der Körperpflege für Männer ein Trendsetter. Mit der Einführung von American Crew® ACUMEN™ freuen wir uns darauf, unser Produktangebot für den anspruchsvollen Mann von Heute weiter auszubauen und auf die nächste Stufe zu bringen“, so David Carvalho, Global President of Portfolio Brands bei Revlon, Inc. „Mit Fokus auf Weiterentwicklung und Innovation wird American Crew® ACUMEN™ der Einstieg der Marke in angesehene Kaufhäuser weltweit darstellen, wobei gleichzeitig unsere Premium-Salons und Barbershops weiter erstklassig bedient werden. Die Einführung dieser hervorragenden Reihe an Hautspflege- und Rasurprodukten ist der nächste Schritt auf dem Weg der Marke mit dem Ziel, Männern effiziente und verfeinerte Produkte höchster Qualität anzubieten.“

Die American Crew® ACUMEN™ Kollektion wird offiziell weltweit in diesem Monat exklusiv bei Selfridges Oxford Street und Selfridges.com in Großbritannien vorgestellt. Bis Anfang 2019 wird American Crew® ACUMEN™ in ausgewählten Kaufhäusern und Premium-Salons und Barbershops weltweit sowie auf www.americancrew.com angeboten werden. Unverbindliche Preisempfehlung für American Crew® ACUMEN™ reicht von 19 bis 40 US-Dollar. Unter www.americancrew.com finden Sie aktuelle Informationen und Details zur Verfügbarkeit und zum Kauf der Produkte.

Über American Crew®:

American Crews Reihe der Grooming-Produkte bietet mit Kategorien wie Haar- und Körperpflege, Rasur, Styling und Düften, die exklusiv bei Friseursalons, Barbershops und autorisierten Einzelhändlern erhältlich sind, umfassend alles, was Männer brauchen, um ihren Stil zu pflegen. American Crew hat sich dem Ziel verschrieben, Männern bei der Betonung ihres individuellen Stils zu helfen und ihr persönliches Image herauszuarbeiten. Das Unternehmen unterstützt Stylisten durch Fortbildung, Marketing und Fotografie bei der Kommunikation der Markenvision in Sachen Pflege und Mode – klassischer Stil, Zuverlässigkeit und Selbstvertrauen – im Markt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.americancrew.com

