Einladung zum travipay Premium Presse-Event

travipay Premium - der neue Service von sunhill technologies, einer Tochterfirma der Volkswagen Financial Services AG, ist seit kurzem in ganz Deutschland verfügbar.

Dresden (pts009/23.08.2018/08:30) - travipay Premium - der neue Service von sunhill technologies, einer Tochterfirma der Volkswagen Financial Services AG, ist seit kurzem in ganz Deutschland verfügbar.

Damit Sie den Service selbst vor Ort erleben können, laden wir Sie zu unserem travipay Premium Presse-Event am Donnerstag, den 30. August in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ein.

Sie werden die Möglichkeit haben mit Dr. Carsten Krebs (Head of Communications VW Sachsen), Dr. Robert Franke (Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden) und Christoph Schwarzmichel (Geschäftsführer sunhill technologies) zu sprechen.

Zudem können Sie travipay Premium mit bereitgestellten Elektro-Fahrzeugen im benachbarten APCOA Parkhaus SP1 testen und anschließend bei einem gemeinsamen Imbiss auf Wunsch gratis Ihr exklusives travipay Premium Package bestellen.

(Ende)

Aussender: sunhill technologies GmbH Ansprechpartner: Sarah Munker Tel.: +49 9131 625 99 223 E-Mail: sarah.munker@sunhill-technologies.com Website: www.sunhill-technologies.com

Dresden (pts009/23.08.2018/08:30)