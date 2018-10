Einladung zum Vortragsevent mit Michael Tracy am 4. Oktober im Maritim Congress Center Düsseldorf

Düsseldorf - Superstars und Spitzenredner auf der Bühne Das Vortragsevent "High Performance Selling & Leadership" bietet eine einzigartige Weiterbildungsveranstaltung mit dem US-Star-Trainer Michael Tracy und anderen Top-Rednern. Termin Termin: Donnerstag, den 4. Oktober 2018 Veranstaltungsort: Maritim Congress Center Düsseldorf, ...

Düsseldorf - Superstars und Spitzenredner auf der Bühne

Das Vortragsevent "High Performance Selling & Leadership" bietet eine einzigartige Weiterbildungsveranstaltung mit dem US-Star-Trainer Michael Tracy und anderen Top-Rednern.

Termin

Termin: Donnerstag, den 4. Oktober 2018 Veranstaltungsort: Maritim Congress Center Düsseldorf, Maritim-Platz 1, Düsseldorf Beginn: 9.00 Uhr / Ende: 19.00 Uhr

Termin-Highlights für Medienvertreter

09.00 Uhr: feierliche Eröffnung durch Janine Mehner, Tobias Beck und Andreas Adenauer 11.00 Uhr: Mediengespräch und Gelegenheit für O-Töne 09.15 Uhr: Vortrag Michael Tracy 15.15 Uhr: Vortrag Hermann Scherer 16:45 Uhr: Vortrag Felix Beilharz

Akkreditierung & Mediengespräch

Treffpunkt für das Mediengespräch um 11.00 Uhr ist der Check-in-Counter.

Für die Teilnahme sowohl am Mediengespräch als auch an der gesamten Veranstaltung ist eine vorherige Akkreditierung erforderlich. Diese nehmen wir gerne telefonisch unter der Rufnummer +49 171 2023223 (Falk S. Al-Omary) oder per Mail an post@al-omary.de entgegen.

Ergänzende Informationen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung in Düsseldorf verspricht spritziges Infotainment genauso wie inhaltlichen Tiefgang. Sie richtet sich an Unternehmer, Selbständige, Führungskräfte. Marketing-, Verkaufs- und Kommunikationsverantwortliche sowie an Top-Manager und leitende Angestellte aus ganz Europa. Die Veranstaltung wird simultan übersetzt. Erwartet werden rund 600 Unternehmer und Entscheider aus der Wirtschaft. Partner der Veranstaltung sind der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW), die XING-Regionalgruppe Köln sowie weitere Verbände und Institutionen. Weitere Informationen unter www.businessprogress.eu

Redner und Themen sind:

- Andreas Adenauer: "Unternehmen der Zukunft" - Michael Tracy: "High Performance Selling & Leadership" - Hermann Scherer: "Menschen zu Marken machen" - Felix Beilharz: "Marketing-Strategien der Zukunft" - Tobias Beck, Deutschlands meist gehörter Podcaster - Andreas Buhr, Rolf Schmiel und Marc Galal im Rahmen eines Business-Panels "Future of Sales and Marketing"

Hintergrund

Business Progress ist eine Marke der Bluhmberg Corporation GmbH und verspricht ein einzigartiges Konzept an exklusiven Foren, Seminaren und Premium-Events mit international bekannten und renommierten Top-Speakern, erfolgreichen Spitzen-Managern und Unternehmern aus dem In- und Ausland sowie Wissenschaftlern, Künstlern, Sportlern, Politkern, Innovatoren und erfahrenen Experten aus der ganzen Welt. Business Progress hat den Anspruch, die inspirierendsten Veranstaltungen auf internationaler Ebene zu kreieren und sich in Sachen Qualität, Bühnenperformance und Weiterbildungskonzeption von allen anderen bestehenden Formaten zu unterscheiden. Das Ziel ist dabei die Vermittlung von hochinformativen Business-Inhalten und neuen Perspektiven für Unternehmen jeder Größe aus unterschiedlichen Branchen.

Weitere Informationen unter www.businessprogress.eu

