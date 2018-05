Einladung zur alltours Pressekonferenz Winter 2018/2019

Düsseldorf - Die Türkei, Ägypten und Tunesien haben sich im laufenden Geschäftsjahr erfolgreich auf der touristischen Landkarte zurückgemeldet. Und die Kanaren bleiben das wichtigste alltours Winterreiseziel. Welche Trends zeichnen sich zudem für die kommende Wintersaison ab? Auf welche Neuheiten können ...

Düsseldorf - Die Türkei, Ägypten und Tunesien haben sich im laufenden Geschäftsjahr erfolgreich auf der touristischen Landkarte zurückgemeldet. Und die Kanaren bleiben das wichtigste alltours Winterreiseziel. Welche Trends zeichnen sich zudem für die kommende Wintersaison ab? Auf welche Neuheiten können sich alltours Kunden in den einzelnen Destinationen freuen?

Gerne möchten wir Ihnen unser Programm für den Winter 2018/2019 vorstellen und Sie über die aktuellen Geschäftszahlen informieren. Dazu laden wir Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz ein:

Mittwoch, 6. Juni 2018, 11:00 Uhr, Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf

Die Geschäftsführung um den Vorsitzenden Markus Daldrup steht Ihnen an diesem Tag für Ihre Fragen zur Verfügung.

Ab 10:00 Uhr bieten wir Ihnen ein Frühstück an. Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie zum Mittagessen in die Sansibar by Breuninger, KöBogen, Königsallee 2 ein.

Lassen Sie uns bitte bis zum 1. Juni per Mail an presse@alltours.de wissen, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.

Über Ihr Kommen freuen wir uns jetzt schon sehr!

Pressekontakt: Redaktionskontakt Alexandra Hoffmann Pressereferentin Telefon: +49 211 5427-7401 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de