Einsatz von Synacor Zimbra im Anstieg begriffen, da Kunden sich den neuesten Kooperationsfähigkeiten zuwenden

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) gab heute bekannt, dass Zimbra, seine Open-Source-basierte Kooperationsplattform für E-Mail, Terminkalender, Messaging und mehr weltweit zunehmende Akzeptanz findet. Nach der Veröffentlichung von Zimbra 8.8 nehmen Geschäfts- und Regierungskunden Zimbra in gesteigertem Umfang in Anspruch, um in den Genuss der kritischen Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, Open-Source-Flexibilität und niedrigen Gesamtbetriebskosten zu kommen. Mehr als 80 neue Kunden in Sektoren wie Bildung, Einzelhandel und Regierungsbehörden in der ganzen Welt installierten Zimbra im 3. Quartal. Damit stieg die Zahl der Neukunden von Zimbra für 2018 auf insgesamt 310.

„Grupo BC ist im Wachstum begriffen und da wir nun rapide in neue Länder vorstoßen, sind E-Mail- und Kooperationssicherheit von hoher Priorität“, erklärte Francesc Genové, IT Director, Grupo BC. „Die Zimbra Network Edition erfüllt unsere steigenden Kommunikationsanforderungen mit der Flexibilität, die wir brauchen, um unsere Geschäfte an mehr Standorten ausdehnen zu können. Dazu bietet die Plattform einen hervorragenden Wertvorschlag, und sie ist mit den zahlreichen Lösungen kompatibel, auf die wir uns tagtäglich bei der Fortführung unseres Geschäfts verlassen.“

PT Sasa Inti, ein führender Lebensmittelanbieter in Indonesien, Quality Equipment, ein bedeutender in den USA ansässiger Vertreter von John Deere, und das in Indien ansässige Unternehmen Pine Labs, das einen mehr als 70-prozentigen Marktanteil als Anbieter von Einzelhandels-POS-Lösungen hat, haben die Zimbra Network Edition ebenfalls umgesetzt, um die verbesserte Mail-Archivierung zur Unterstützung neuer Bestimmungen und Compliance-Anforderungen in Anspruch zu nehmen. Zimbra Network Edition ist die einzige E-Mail-Kooperationsplattform, die native Backup- und Wiederherstellungsfunktionen in Echtzeit anbietet.

„Der Markt für E-Mail und Kooperation wird zunehmend durch komplexe Geschäftsanforderungen geprägt, die flexible Lösungen erfordern, um lokale Bestimmungen einzuhalten und Nutzer in großem Umfang zu unterstützen“, so Marcus Teo, SVP, Enterprise Sales & Marketing, Synacor. „Zimbra 8.8 veranschaulicht, dass Synacor bereit und in der Lage ist, eine immer längere Liste von Cloud- und hausinternen Ansprüchen zu erfüllen. Seine kontinuierliche Akzeptanz bestätigt zudem, dass Zimbra im Markt als eine führende Plattform für globale Kooperation und Kommunikation Anerkennung findet.“

Zu den jüngsten Produktentwicklungen, die Zimbra weiteren Aufschwung geben, gehören:

Fortschrittliche Chat- und Videokonferenzfunktionen für bessere Zusammenarbeit Gebrauchsfertige Backup- und Wiederherstellungsfunktionen in Echtzeit und ohne versteckte kostenpflichtige Add-ons Verbesserte Sicherheitsmerkmale, wie bessere Verschlüsselung und Zweifaktor-Authentifizierung

Die Zimbra-Community erhält ebenfalls weitere Impulse, da Synacor in diesem Jahr zahlreiche neue Vertriebskanalpartner gewinnen konnte. Die Mitglieder der Zimbra Partner- und User-Community trafen unlängst auf der Zimbra ACTIV8 Vietnam und der ACTIV8 North America zusammen, um sich über die künftige Richtung der Plattform auszutauschen, darunter frühe Informationen über das demnächst erscheinende Zimbra X-Produkt von Synacor und die kürzlich angekündigte BETA-Version für Zimbra X powered by EOSIO. In den Hauptdiskussionen der ACTIV8-Events erörtert wurden die Unterstützung von Kunden, die zur Cloud-Bereitstellung übergehen, das Angebot neuer Wege zur Monetisierung von Zimbra für Diensteanbieter und wie die allgemeine Nutzerfreundlichkeit von Zimbra weiter verbessert werden könnte.

Über Synacor

Synacor (Nasdaq:SYNC) ist der vertrauenswürdige Partner rund um Technologieentwicklung, Multiplattform-Dienste und Umsatzquellen für Video-, Internet- und Kommunikationsanbieter, Gerätehersteller, Behörden und Unternehmen. Die Mission von Synacor ist es, die Kunden in die Lage zu versetzen, besser auf ihre eigenen Kunden einzugehen. Die Kunden nutzen die Technologieplattformen und -dienste von Synacor, um ihre Geschäfte zu skalieren und die Beziehungen mit ihren Nutzern auszubauen. Synacor stellt verwaltete Portale, Werbelösungen, E-Mail- und Kooperationsplattformen und cloudbasiertes Identitätsmanagement zur Verfügung. www.synacor.com

Über Zimbra E-Mail- und Kooperationsfunktionen

Zimbra, ein Produkt von Synacor, ist eine E-Mail- und Kollaborationsplattform, die Kontaktlisten, Terminkalender, Aufgaben, Instant Messaging und File-Sharing sowie Add-ons wie Videokonferenzen, Dokumenterstellung und Dateispeicherung umfasst. Zimbra unterstützt Hunderte Millionen Mailboxen in über 160 Ländern und wird über mehr als 1.900 Vertriebskanalpartner angeboten. Unternehmen, Regierungsorganisationen und Diensteanbieter vertrauen auf Zimbra.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ein Partner von Zimbra werden können, finden Sie weitere Informationen unter https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181119005966/de/