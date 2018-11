Elanco Animal Health und Farm Radio International begründen Partnerschaft, um Veränderungen für Nutztierhalter in Nordtanzania einzuleiten

Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) und Farm Radio International (FRI) begründen eine Partnerschaft, um eine 13-wöchige Reihe von Radioprogrammen zu produzieren, die dazu dienen, die Nutztierhalter in Nordtanzania zu unterstützen und zu unterrichten, mit den Herausforderungen in Zusammenhang mit Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere zu begegnen, indem wir eine höhere Nahrungsmittelsicherheit und eine bessere Tiergesundheit und -pflege in der Region gewährleisten.

Die Programme werden gegenwärtig bis zum 14. Dezember 2018 folgendermaßen ausgestrahlt:

Ausstrahlung von Radio Sauti ya Injili für die Regionen Kilimandscharo und Tanga unter den Frequenzen 93,6 FM in Moshi jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr und Wiederholung montags von 18.00 bis 18.30 Uhr. Ausstrahlung von Loliondo FM unter der Frequenz 107,7 jeden Dienstag von 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr und Wiederholung samstags von 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr.

Die Unterstützung der Radiokampagne von Elanco gemeinsam mit FRI ist Teil eines bahnbrechenden Projekts zur Unterstützung nachhaltiger Entwicklungslösungen, um der Nahrungsmittelunsicherheit in den ostafrikanischen Ländern Tansania, Kenia und Uganda zu begegnen. „The East Africa Growth Accelerator" (EAGA) ist das erste reine „Shared Value"-Projekt von Elanco, das durch eine Finanzhilfe der „Bill & Melinda Gates"-Stiftung in Höhe von 3,1 Millionen US-Dollar ins Leben gerufen wurde. Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht die Zulassung, die Produktion und den Vertrieb erschwinglicher qualitativ hochwertiger veterinärmedizinischer Produkte in Verbindung mit intensiven Schulungsinitiativen für Kleinbauern und Vertriebspartner.

„Im Rahmen der Zusammenarbeit mit FRI ist Elanco bestrebt, eine verbesserte Tierhaltung und besssere Gesundheitspraktiken zu unterstützen und durch den Informationsaustausch mithilfe des weitreichenden Funkmediums nun eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Die 13-wöchige Sendereihe wird sich auf den Wissenstransfer im Hinblick auf die Themen Krankheitsbewusstsein, Vorbeugung und Behandlung konzentrieren. Hierzu zählen auch wichtige Themen wie Fliegen-, Zecken- und Nagetierkontrollen, Kokzidiose, Mykoplasmose, Geflügelimpfung sowie Produktschulungen, die von Elanco unterstützt werden”, erklärte Maria Zampaglione, Elanco One Health and Shared Value Advisor and Project Leader.

Viehkrankheiten stellen nach wie vor eine signifikante Bedrohung für die Nahrungsmittelsicherheit in Ostafrika dar, einer Region in der gegenwärtig 25% des Proteins aus der Produktion von Nutztieren aufgrund von Tierkrankheiten verloren geht1. Diese Krankheiten gefährden die Versorgung mit qualitativ hochwertiger Milch, hochwertigem Fleisch und hochwertigen Eiern und ziehen signifikante wirtschaftliche Verluste aufseiten der Farmer nach sich.

Gemäß der Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen sind 34% der Bewohner Ostafrikas unterernährt2.

„Wir sind der Überzeugung, dass das Radio eine großartige Möglichkeit darstellt, um die bedeutende Arbeit von Elanco zum Nutzen des Viehbestands zu skalieren. Wir möchten tatsächlich die Grenzen eines einseitigen eindimensionalen Rundfunkempfangs überwinden und stattdessen die Kapazitäten örtlicher Radiostationen bereitstellen, um interaktive Radioprogramme produzieren zu können, die wahrlich unterhaltsam, wechselseitig und praktisch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Wir wissen, dass die Tiergesundheit von Nutzvieh ein Thema darstellt, das für den Norden Tansanias von entscheidender Bedeutung ist und wir sind hocherfreut, uns nun auf die Ausstrahlung von zwei Programmen verlassen zu können, um die Nutztierhalter in der Region zu unterstützen”, so Mark Leclair, Farm Radio International’s Manager of Communications.

Im Rahmen des EAGA-Projekts ist Elanco nun bestrebt, mehr als 240.000 Milch- und Geflügelkleinbauern bis zum Jahr 2020 den Zugang zu benötigten Qualitätsprodukten zu ermöglichen. Die Finanzhilfe durch die „Bill & Melinda Gates"-Stiftung trägt zusätzlich dazu bei, dieses Ziel der Verbesserung der Lebensqualität der Kleinbauern durch eine nachhaltige Viehwirtschaft erreichen zu können.

Weitere Informationen über das Streben von Elanco gemäß seiner Zielsetzung „Making a Difference” und das EAGA Shared Value Projekt finden Sie unter Elanco.com.

Über Elanco Animal Health

Elanco (NYSE: ELAN) ist ein international tätiges veterinärmedizinisches Unternehmen, das Produkte entwickelt und informative Servicedienste ausarbeitet, um Krankheiten bei Fleischvieh und Haustieren in über 90 Ländern vorzubeugen und zu behandeln. Auf der Grundlage unserer 64-jährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Gesundheit der Tiere zu verbessern und zum Nutzen unserer Kunden beizutragen, indem wir eine integrative und ursachenorientierte Kultur für mehr als 5.800 Mitarbeiter pflegen. Bei Elanco sind wir getrieben von unserer Vision von Nahrungsmittelsicherheit und Gemeinschaft für ein bereicherndes Leben – alles, um die Gesundheit von Tier und Mensch und dieses Planeten zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.elanco.com.

Über Farm Radio International

Farm Radio International ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich ausschließlich afrikanischen Farmerfamilien und ländlichen Gemeinschaften widmet, um sie durch Radiosendungen zu unterstützen. FRI kooperiert gegenwärtig mit mehr als 780 Radiopartnern in 40 südlich der Sahara gelegenen afrikanischen Ländern, um die Armut und Nahrungsmittelunsicherheit durch qualitativ hochwertige Radioprogramme und gezielte Maßnahmen zur Hilfe zur Selbsthilfe zu bekämpfen. Der Radiosender erreicht mehrere zehn Millionen von Nutztierhaltern mit lebensverändernden Informationen und Vorschlägen, um ihnen eine stärkere Stimme für ihre eigene Entwicklung zu verleihen, indem sie eine Vielzahl von Radiosendungen und Schulungsmöglichkeiten bereitstellen und mit ausgewählten Rundfunkpartnern im Rahmen von wirkungsvollen Projekten zusammenarbeiten. Seit 2007 hat FRI mit mehr als 100 Radiosendern bei der Realisierung von über 110 Projekten zusammengearbeitet und auf diese Weise mehr als 30 Millionen Farmer durch interaktive Radioprogramme erreicht. Farm Radio International unterstützt ländliche wirtschaftliche und landwirtschaftliche Entwicklungsinitiativen, um uns mit den Nutztierhaltern und ländlichen Haushalten in Verbindung zu setzen und sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen, Veränderungen einleiten und herbeiführen zu können. www.farmradio.org.

