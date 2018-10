eLichens führt das erste modulare und vernetzte IoT-Gerät für Luftqualität zur Schaffung von Wohlbefinden und Energieeffizienz in Innenräumen ein

eLichens, ein führender Entwickler von patentierten Gassensoren und der ersten umfassenden Plattform zur Analyse und Vorhersage der Luftqualität, gibt heute die Markteinführung seines vernetzten modularen Echtzeit-IAQ-Geräts (Indoor Air Quality) für die Luftqualität in Innenräumen bekannt.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen setzt eLichens den Fokus auf die Entwicklung und Einführung einer modularen IAQ-Echtzeitlösung, die den Vorteil eines intelligenten skalierbaren Systems bietet, das eine nahtlose Integration verschiedener Sensortechnologien ermöglicht. Bei dem vernetzten Gerät handelt es sich um eine durchgängige Lösung, die die Messung von CO? - Kohlendioxid, PM (Particulate Matter) - Feinstaub, VOC (Volatile Organic Compound) - flüchtigen organischen Verbindungen, Umgebungstemperatur, Licht, relativer Luftfeuchtigkeit und des Geräuschpegels ermöglicht (weitere Sensoren sind optional: NO? - Stickstoffdioxid, O? - Ozon und CH2O - Formaldehyd).

Über verschlüsselte drahtlose Sensornetzwerke kann die IAQ-Lösung mit dem lokalen Gateway verbunden werden, um zwecks flächendeckenden Datenzugriffs eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen.

Das IAQ-Gerät von eLichens hat den Vorteil, dass es batteriebetrieben, selbstkalibrierend und driftkompensiert in Bezug auf Alterung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist, ohne dass eine Wartung oder nachträgliches Eingreifen erforderlich sind.

Dieses Gerät übernimmt die vollständige Steuerung des Lüftungssystems und aller anderen vernetzten IoT-Geräte für das intelligente Heim/Gebäude. Es ist mit den von eLichens patentierten hyperlokalen Diensten für die Außenluftqualität (Genauigkeit von 10 Metern auf Straßenniveau) verbunden und ermöglicht so eine intelligente und optimierte Energieeffizienz.

„Wir haben Hand in Hand mit Daikin zusammengearbeitet, um ein in Echtzeit vernetztes Gerät für die Raumluftqualität einzuführen, das vom patentierten, selbstkalibrierenden, extrem stromsparenden (<<< 0,1mW) und leistungsstarken NDIR-CO2-Sensor von eLichens sowie der umfassende Expertise von Daikin in Bezug auf Energieeffizienz für Klima- und Lüftungssysteme profitiert. Diese Partnerschaft führte zu einer dringend benötigten, industriellen IoT-Fachlösung“, sagte Wahid Issa, Chief Executive Officer von eLichens.

„Wir waren von der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von eLichens begeistert, da die Spezifikation dieses Komplettsystems auf dem Gerät den Anforderungen von Daikin entspricht und ein leistungsstarkes Instrument zur Steuerung des Raumklimas werden könnte“, sagte Dr. Piao, President, Daikin Open Innovation Lab Silicon Valley.

Über eLichens (www.eLichens.com)

Die Mission des im Dezember 2014 gegründeten Startup-Unternehmens eLichens besteht darin, den Menschen bei der Digitalisierung ihrer Umwelt behilflich zu sein. Mit einem Patentportfolio, Fachkenntnissen und Qualifikationen ist das Unternehmen in der Lage, komplette Sensor-, Daten- und Servicelösungen zu entwickeln und zu vermarkten, die die Märkte für Industrieanwendungen, intelligente Haushalte und Städte sowie Verbraucherelektronik ansprechen.

eLichens hat seinen Hauptsitz in Grenoble und Niederlassungen in Kalifornien.

Über Daikin (www.daikin.com)

Daikin ist seit über 90 Jahren ein weltweit führender Anbieter in der Klimatechnikbranche.

Unsere Produkte werden in über 140 Ländern verkauft und wir unterhalten Innovationszentren auf der ganzen Welt. Wir haben unseren Aktionsradius inzwischen auf das Silicon Valley erweitert und arbeiten mit einigen der klügsten Köpfe im Bereich der neuen Technologien zusammen, um Lösungen für saubere Luft von morgen zu entwickeln und durch die Schaffung einer nachhaltigeren, komfortableren und gesünderen Gesellschaft, die unsere Lebensqualität erhöht, zu echten Veränderungen beizutragen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181003005515/de/