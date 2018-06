01.06.2018 - 09:46 Uhr Embryo-Skulpturen aus alten Liftkabeln am Broadway in New York

Skulpturen aus alten Liftkabeln sind in einer Ausstellung unter freiem Himmel in New York zu sehen. Die sieben grossen Werke stammen von dem taiwanesischen Künstler Kang Mu-Xiang und stehen auf einer Verkehrsinsel auf dem Broadway mitten in Manhattan. Den vollständigen Artikel auf aargauerzeitung.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick