Emnid: Große Koalition verharrt bei Zustimmung von 50 Prozent

Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD verharrt laut Emnid bei einer Zustimmung von 50 Prozent.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, liegt die Union erneut bei 33 und die SPD bei 17 Prozent. Die Linke gewinnt dagegen an Wählergunst und erreicht nun 11 Prozent (Plus 1).

Die FDP verliert einen Punkt auf 8 Prozent. Unverändert bei 14 Prozent liegt die AfD, gefolgt von den Grünen, die erneut 13 Prozent erreichen. Auf die sonstigen Parteien entfallen 4 Prozent.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH