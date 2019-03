Empower Clinics Inc.: Empower berichtet über aktuellen Stand des AI-Pilotprogramms

Empower Clinics Inc., CA29246V1040

Empower berichtet über aktuellen Stand des AI-PilotprogrammsEmpower hat in Partnerschaft mit Canntop AI die vorläufigen Tests und Analysen zur Identifizierung der Schlüsselerkenntnisse für Verbesserungen der den Ärzten empfohlenen Behandlungspläne begonnen.Vancouver, British Columbia. 19. März 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen im medizinischen Cannabissektor, berichtet über den Stand der jüngsten Aktivitäten der technischen Teams bei Empower Clinics und Canntop AI ("Canntop"), eine Tochtergesellschaft von Datametrex AI Limited ("Datametrex"), zur Entwicklung eines tieferen Verständnisses des Bewusstseins der Patienten über auf Cannabis basierenden Behandlungsoptionen und der nachhaltigen Wirkung.

Das Unternehmen hat zur Verwendung auf Canntops AI-Plattform ausgewählte SEO-Fachbegriffe und Formulierungen bereitgestellt. Canntops AI-Plattform zielt auf zwei wichtige Märkte des Unternehmens, Portland in Oregon und Phoenix in Arizona, um praktisch umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Sozialdaten der Verbraucher ein Interesse an Produkten auf CBD-Basis, alternative Schmerztherapieoptionen und an der Verwendung von Therapien auf Cannabisbasis generieren.

"Erkenntnisse aus der KI zeigen allmählich, wie Patienten in unseren Schlüsselmärkten über ihre Erfahrungen und Ideen im Zusammenhang mit Cannabis / CBD-basierten Behandlungen sprechen oder beschreiben und sogar Empfehlungen zu alternativen Therapien und deren Wirksamkeit bei der Behandlung einer Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen vorschlagen", sagte Steven McAuley, Chief Executive Officer von Empower.

"Wir glauben, dass die Ergebnisse unserer KI-Bemühungen, falls erfolgreich, das Unternehmen als Bildungsführer positionieren könnten, und wir planen, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um die Patientenversorgung zu verbessern", sagte McAuley. "Die leistungsstarken KI-Tools von Canntop helfen uns bei der Analyse der erheblichen Datenmengen in der Empower-Datenbank. Wir erwarten, dass die Integration der zusätzlichen Daten erleichtert wird, die wir aus der geplanten Übernahme der Sun Valley Clinic-Gruppe mit insgesamt 165.000 Patienten erhalten. "

"Wir sind begeistert, dass Empower Canntop AI als ihren Partner für ihre Anforderungen an künstlicher Intelligenz wählt. Dies ist eine großartige Validierung unseres Geschäftsmodells und wir freuen uns, unser Programm zusammen mit Empower auszubauen, während sie ihr Produkt kontinuierlich erweitern. Wir glauben, dass diese Allianz zwischen Canntop und Empower eine starke Plattform für die Datenanalyse im Cannabissektor und insbesondre in den USA schaffen wird. Die Plattform wird Versicherungen und Gesundheitsdienstleistern eine ideale Lösung für die Patientenversorgung bieten," sagte Michael Frank, Chief Strategy Officer von Datametrex.

Empowers Technologie

- Elektronisches Patientenakten- und Managementsystem: Empower verwendet ein marktführendes elektronisches Patientenmanagement- und POS-System, das mit HIPAA konform ist und eine tiefe Einsicht in die Patientenpflege bietet.

- Telemedizinplattform: Das Unternehmen unterstützt entfernte Patienten durch Benutzung seines Telemedizinportals. Dies ermöglicht Patienten, die nicht in der Nähe seiner Klinikstandorte leben oder behindert sind oder nicht in die Klinik kommen können, dennoch die Beratung durch einen Arzt.

- Webseite und e-Kommerz: Empower wird mit der Entwicklung ihrer neuen Unternehmenswebseite und e-Kommerz-Shop beginnen, um ihre sich erweiternde Linie von Produkten auf CBD-Basis unter der Sollievo-Marke und andere Partnermarken zu bewerben und zu verkaufen.

Über Empower Empower ist ein führender Besitzer/Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die innovative Anwendung von medizinischem Cannabis zu helfen. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. Mit über 120.000 Patienten, einer sich vergrößernden Anzahl von Kliniken, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Telemedizin sowie einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie führt Empower neue Wachstumsinitiativen durch, um sich als ein vertikal integrierter, diversifizierter, marktführender Serviceanbieter für komplexe Patientenbedürfnisse im Jahr 2019 und darüber hinaus zu positionieren.

