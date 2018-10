Empower Clinics Inc.: Empower Clinics wird medizinische CBD-Cannabisprodukte unter der Marke 'Sollievo' auf dem nordamerikanischen Markt einführen.

Empower Clinics Inc., CA29246V1040

Empower Clinics wird medizinische CBD-Cannabisprodukte unter der Marke "Sollievo" auf dem nordamerikanischen Markt einführen. SEATTLE, Washington. 10. Oktober 2018. Empower Clinics Inc. (OTC: EPWCF; CSE: EPW; FRA: 8EC), ein führender Besitzer und Betreiber von Kliniken für medizinischen Cannabis und Wellnesskliniken in den USA, gab heute eine umfassende Vereinbarung mit Titration Technologies, LLC, ein Innovator im Bereich Cannabisproduktentwicklung, zur Herstellung, Verpackung und Ausführung von Empowers medizinischer CBD-Cannabisprodukte "Sollievo" in Nordamerika bekannt.

Empowers "Sollievo"-Produkte (italienisch für "Erleichterung") zielen insbesondre auf die häufigsten Beschwerden einschließlich Schmerz, Schlaf, Stress und Verdauung. Die als Tinkturen oder topische Creme erhältlichen Produkte sind, sind nicht-THC CBD d. h. sie sind nicht psychotrop: Sie beeinflussen nicht direkt die Stimmung, Wahrnehmung oder das Bewusstsein.

Als Teil des Abkommens wird Titration medizinische CBD-Cannabisprodukte nach Empower-Rezeptur herstellen, die Empower unter seiner Produktmarke "Sollievo" auf Empowers Webseite, in Empowers Kliniken sowie in ausgewählten Wellnesskliniken Dritter in den USA und Kanada verkaufen wird. Die Produkte werden in den kommenden Wochen unter www.empowerclinics.com zur Verfügung stehen.

"Dieses Abkommen ermöglicht Patienten in allen US-Bundesstaaten und in Kanada den Zugang zu Empowers CBD-Produkten, was ein wichtiger Meilenstein ist, während wir unser Geschäft und Servicebereiche weiter expandieren," sagte Craig Snyder, Empowers CEO. "Da wir den Umfang unserer medizinischen Cannabiskliniken und Wellnesskliniken vergrößern, sind die Produktverkäufe ein wichtiger Marktkanal und Einnahmenstrom für uns. Wir sind begeistert, mit einem Marktführer wie Titration und ihrem Team von angesehenen Pflanzenforschern zusammenzuarbeiten."

Laut Abkommen wird Titration die Produktherstellung, die Verpackung, die Lagerung und Umsetzung für Empower durchführen.

"Empower baut ihr Geschäft schnell auf und wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit ihnen, ein eine hervorragende Linie an CBD-Produkten zu liefern," sagte Jason Sonchik, Titrations Leiter der Qualitätskontrolle.

Über Empower Empower ist ein führender Besitzer und Betreiber von Kliniken für medizinischen Cannabis und Wellnesskliniken in den USA sowie ein Entwickler medizinischer Produkte in den USA mit Fokus, Personen die Verbesserung und den Schutz ihrer Gesundheit zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet Behandlungslösungen in seinen mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich auf Schulung, Daten und Effektivität konzentrieren. Empower ist ein anerkanntes führendes Unternehmen und die erste Wahl für Patienten, die nach einem Qualitätserlebnis und verbesserter Gesundheit suchen.

Für weitere Informationen über Empower besuchen Siue bitte die Webseite des Unternehmens: www.empowerclinics.co,

Kontakte: Investoren:

Steve Low Boom Capital Marketssteve@boomcapitalmarkets.com Tel. 647-620-5101

Presse:

Mark Peterson Tel. 206-390-0204Mark@pointerpr.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

10.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

731955 10.10.2018