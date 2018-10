Empower Clinics steht in Nordamerika vor der Einführung von medizinischen CBD-Cannabis-Produkten unter der Marke „Sollievo“

Empower Clinics Inc. (OTC: EPWCF) (CSE: EPW) (FRA: 8EC), ein führender Inhaber und Betreiber von medizinischem Cannabis und Wellness-Kliniken in den USA, gab heute ein umfassendes Abkommen mit Titration Technologies, LLC, einem Vorreiter bei der Entwicklung von Cannabis-Produkten, über die Produktion, Verpackung und die Einführung der medizinischen CBD-Cannabisprodukte der Reihe „Sollievo” von Empower in ganz Nordamerika bekannt.

Empower Clinics "Sollievo" CBD Medical Cannabis Products (Photo: Business Wire)

Die Produkte von Empower unter dem Namen „Sollievo“ (Italienisch für „Linderung“) sind speziell auf die häufigsten medizinischen Beschwerden ausgerichtet – wie z. B. Schmerzen, Schlafstörung, Stress und Verdauung. Die Produkte, die als Tinkturen oder topische Cremes erhältlich sind, sind CBD-Produkte ohne THC, was bedeutet, dass sie nicht-psychotrop sind und Stimmung, Wahrnehmung oder Bewusstsein nicht direkt beeinflussen.

Als Teil des Abkommens wird Titration medizinische CBD-Cannabisprodukte mit Empower-Formel produzieren, die Empower unter dem Markennamen „Sollievo“ über die Empower-Webseite, in Empower-Kliniken sowie in Drittpartei-Wellness-Kliniken in den USA und Kanada verkaufen wird. Die Produkte werden in den kommenden Wochen auf www.empowerclinics.com zur Verfügung stehen.

„Dieses Abkommen ermöglicht Patienten in allen 50 Bundesstaaten und Kanada, CBD-Produkte von Empower zu kaufen, was einen wichtigen Meilenstein darstellt, da wir unseren Geschäfts- und Servicebereich kontinuierlich ausweiten,“ sagte Craig Snyder, CEO von Empower. „Da unsere Präsenz im Bereich für medizinisches Cannabis und Wellness-Kliniken ständig wächst, stellen Produktverkäufe einen wichtigen Vertriebskanal und eine wichtige Einnahmequelle für uns dar. Wir freuen uns darauf, mit einem renommierten Spitzenunternehmen wie Titration und seinem Team aus angesehenen Pflanzenwissenschaftlern zusammenzuarbeiten.“

Im Rahmen des Vertrags wird Titration im Namen von Empower die Herstellung, Verpackung, Lagerung und Auftragserfüllung der Produkte übernehmen.

„Empower hat seine Geschäfte schnell ausgebaut und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eine hochwertige CBD-Produktlinie herzustellen,“ so Jason Sonchik, Leiter der Qualitätskontrolle bei Titration.

ÜBER EMPOWER

Empower ist ein führender Inhaber und Betreiber von medizinischem Cannabis und Wellness-Kliniken sowie ein Entwickler von Medizinprodukten in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Menschen bei der Verbesserung und beim Schutz ihrer Gesundheit zu unterstützen. Das Unternehmen bietet über seine ärztlichen Beratungsstellen Therapielösungen, die sich auf Aufklärung, Daten und Wirksamkeit konzentrieren. Empower ist eine anerkannte Führungskraft und die erste Wahl für Patienten, die hochwertige Erfahrung und verbesserte Gesundheit suchen.

