Endlich fit in Finanzen

Berlin (pts010/12.09.2018/09:30) - Mit großer Benutzerfreundlichkeit und einem frischen Design ist der neue Internetauftritt vom Beratungsdienst Geld und Haushalt http://www.geld-und-haushalt.de jetzt online. Verbraucherinnen und Verbraucher finden zahlreiche informative Artikel zu Budget- und Finanzthemen und einen Überblick über alle unterstützenden Angebote von Geld und Haushalt.

Der inhaltliche Schwerpunkt des neuen Internetauftritts liegt im Bereich der privaten Budgetplanung. Wer besser mit seinem Geld über die Runde kommen möchte, findet dort vom Haushaltsbuch bis zur Budgetanalyse die passenden Instrumente und unterstützende Informationen für die Umsetzung.

Finanzwissen leicht aufbereitet: Die neuen Themenartikel

Im Bereich "Finanzwissen" werden Geldthemen leicht verständlich und zielgruppengerecht aufbereitet. Die Artikel bilden die gesamte Themenvielfalt von Geld und Haushalt ab. Interessierte können ihr Finanzwissen in den sechs Kategorien "Besser haushalten", "Kinder und Geld", "Konto", "Versicherungen", "Sparen und Altersvorsorge" sowie "Kredite und Schulden" verbessern. Die Themenartikel motivieren, sich tiefer mit Finanzthemen zu beschäftigen und die eigene Kompetenz im Umgang mit Geld zu stärken. So macht Geld und Haushalt die Verbraucherinnen und Verbraucher fit in Finanzen.

Mit wenigen Klicks zum passenden Angebot

Die neue Webseite macht die Bestellung von kostenfreien Ratgebern noch einfacher. Alle Ratgeber werden mit einem kurzen Informationstext sowie Vorschaubildern mit Blick in die Broschüre dargestellt. Wer bereits weiß, was er bestellen möchte, kann über die Schnellbestellung direkt und komfortabel auf die kostenfreien Ratgeber von Geld und Haushalt zugreifen.

Über den Beratungsdienst Geld und Haushalt Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt als Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands seit 1958 Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer privaten Finanzplanung. Mit den werbe- und kostenfreien Angeboten fördert Geld und Haushalt die finanzielle Bildung der Bevölkerung. Unter http://www.geld-und-haushalt.de sind alle Angebote wie kostenfreie Ratgeber, Onlineplaner, Artikel und Informationen zum Vortragsangebot verfügbar.

