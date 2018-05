Endspiel um den Henkelpott: Das Finale der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool live bei Sky - exklusiv in Ultra HD

Unterföhring - - Sky überträgt am Samstag ab 19.00 Uhr das Finale der UEFA Champions League live - Zusätzlich zeigt Sky die Partie exklusiv in Ultra HD - Lothar Matthäus, Michael Ballack und Jörg Wontorra zu Gast im Studio - Wolff-Christoph Fuss ...

Unterföhring - - Sky überträgt am Samstag ab 19.00 Uhr das Finale der UEFA Champions League live

- Zusätzlich zeigt Sky die Partie exklusiv in Ultra HD

- Lothar Matthäus, Michael Ballack und Jörg Wontorra zu Gast im Studio

- Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Finale

Am Samstag steigt in Kiew das Finale der UEFA Champions League 2017/2018. Titelverteidiger Real Madrid trifft auf den FC Liverpool, der erstmals seit 2007 im CL-Endspiel steht. Die Madrilenen um Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos gehen jedoch als Favorit in die Partie und würden mit einem Sieg zum dritten Mal in Folge die Königsklasse für sich entscheiden.

Doch die Elf von Jürgen Klopp hat in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt, dass sie keinen Gegner fürchten muss - besonders die Offensive der Reds hat für viel Spektakel gesorgt. Das Sturmtrio Sadio Mane, Roberto Firmino und Mohamed Salah waren an fast allen der 40 geschossen Champions-League-Tore beteiligt. Zur Freude der Fußballfans ist also mit einem Offensivfeuerwerk zu rechnen.

Sky zeigt das mit Spannung erwartete Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool live und zusätzlich in UHD. Ab 19.00 Uhr begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Sky Zuschauer. Im Studio sind dann Sky Experte Lothar Matthäus, Vizeweltmeister Michael Ballack und Sky Moderator Jörg Wontorra zu Gast.

Grenzenloser Jubel: Mit Sky Go und Sky Ticket auch im Pfingsturlaub live dabei

Ab sofort verpassen Sky Kunden auch im Urlaub oder während der Geschäftsreise nie mehr ein Live-Spiel der Bundesliga oder UEFA Champions League, die aktuelle Folge ihrer Lieblingsserie, oder die größten Hollywoodblockbuster.

Im Zuge der zum 1. April 2018 in Kraft getretenen Portabilitätsverordnung der EU können Kunden von Sky Deutschland ihre Inhalte von Sky Go, Sky Ticket und Sky Kids seit Ostersonntag nicht mehr nur innerhalb Deutschlands und Österreichs, sondern auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten anschauen.

Für Sportfans bedeutet das, dass sie überall innerhalb der EU live dabei sein können, wenn Jürgen Klopp mit seinen Reds auf die Königlichen von Real Madrid trifft.

Das neue Sky

Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).

OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2

Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland