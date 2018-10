Engagement Labs unterzeichnet mehrjähriges Partnerabkommen mit britischer WPP-Tochter Kantar Analytics Practice Kantar wird mit Engagement Labs als Partner den britischen Markt mit innovativen Lösungen in den Bereichen Social Intelligence und

Kantar wird mit Engagement Labs als Partner den britischen Markt mit innovativen Lösungen in den Bereichen Social Intelligence und Analyse versorgen

New Brunswick, NJ / Montreal, QC? 9. Oktober 2018 ? Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (OTCQB: ELBSF), ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das auf Social Intelligence für führende Marken und Unternehmen spezialisiert ist, hat ein neues Partnerschaftsabkommen mit Kantar Analytics Practice, einem Teilunternehmen des 15 Milliarden Pfund schweren Werbe- und PR-Konzerns WPP, unterzeichnet. Die Partnerschaft beinhaltet eine mehrjährige Lizenzvereinbarung zur Sicherung der Exklusivrechte am Vertrieb der von Engagement Labs entwickelten Plattform TotalSocial® im Vereinigten Königreich. Über diese Initiativen wird Engagement Labs die Partnerschaft mit Kantar weiter ausbauen und in den kommenden Monaten zusätzliche Geschäftsentwicklungschancen in anderen Ländern sondieren. Diese Abkommen sind Teil der gesamten Wachstumsstrategie des Unternehmens, die auf den Ausbau des Kundenstamms und die Steigerung der Umsätze abzielt. Kantar hat die Partnerschaft heute bereits bekannt gegeben (https://www.tnsglobal.co.uk/press-release/brands-are-missing-half-conversations-matter).

Zusätzlich zur TotalSocial-Lizenzvereinbarung werden Kantar und Engagement Labs auch gemeinsam an der Entwicklung fortschrittlicher Analysemethoden für Kantars KI-Instrumentarium (unter dem Namen STAN geführt) arbeiten. Damit soll den Markenherstellern ein besseres Verständnis dafür vermittelt werden, wie sie mit ihrem Marketingetat die größtmögliche Wirkung erzielen. Zusätzlich plant Kantar, die Daten der TotalSocial-Plattform für die digitale Zielsuche jener Konsumenten zu verwenden, die sich am ehesten an den Gesprächen über Marken oder öffentliche Themen beteiligen.

Kantar ist als Teilunternehmen des WPP-Konzerns nach Nielsen das zweitgrößte Datenanalyse- und Beratungsunternehmen der Welt. Das Unternehmen beschäftigt 30.000 Mitarbeiter und ist für mehr als die Hälfte aller Fortune 500-Unternehmen in 100 Ländern weltweit tätig. Kantar hat die Partnerschaft mit Engagement Labs unterzeichnet, nachdem es eine eingehende Bewertung der TotalSocial-Plattform durchgeführt und diese für die innovativste und differenzierteste Plattform am Markt befunden hat.

?Die innovativen Aktivitäten des Teams von Engagement Labs beeindrucken mich schon seit langem. Für mich ist die TotalSocial-Plattform die beste verfügbare Lösung, die wir in das Instrumentarium von Kantar Analytics einbauen können. Ich bin begeistert, im Auftrag von Kantar und seinen Klienten mit Engagement Labs zusammenzuarbeiten?, freut sich Matt Dodd, geschäftsführender Gesellschafter von Kantar Analytics Practice. ?Für Firmenkunden ist es wichtig zu verstehen, wie man über sie diskutiert und wie sie online dargestellt werden. Dennoch sollten wir nicht auf weitere Datenquellen vergessen. Wenn man gute Leistungsdaten im Netz erzielt, dann bedeutet das nicht, dass über die Produkte, die man verkauft, auch am Küchentisch gesprochen wird. Für Marken ist es wichtig, ein schlüssiges Gesamtbild zu präsentieren; mit dieser Partnerschaft bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Strategien im Netz und ihre Strategien im Bereich der Mundpropaganda miteinander zu verbinden.

?Die Partnerschaft mit Kantar ist der Beweis dafür, wie mächtig die von uns erfassten Datenwerte und die TotalSocial-Plattform tatsächlich sind. Eine Partnerschaft mit einem so hochkarätigen und namhaften Unternehmen wie Kaliber ist für Engagement Labs eine echte Revolution?, erklärt Ed Keller, CEO von Engagement Labs. ?Kantar ist eine der größten und renommiertesten Marktforschungsfirmen in UK, eigentlich der Welt. Das Unternehmen pflegt enge Kontakte zu den größten Marken und Unternehmen, und es erfüllt uns mit großer Genugtuung, durch diese Partnerschaft unseren Kundenstamm erweitern und unsere Umsatzzahlen steigern zu können.?

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) (OTCQB: ELBSF) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt. Die unternehmenseigene Plattform TotalSocial® ist auf das gesamte soziale Ökosystem gerichtet und kombiniert wertvolle Online-Daten (soziale Medien) und Offline-Daten (Mundpropaganda) mit prädiktiven Analysen. Engagement Labs verfügt über eine eigene Datenbank, in der über zehn Jahre gesammeltes einzigartiges Datenmaterial zu Marken und Branchen sowie Wettbewerbsanalysen enthalten sind. In Abstimmung mit hochmodernen prädiktiven Analysemethoden auf Basis maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz werden so soziale Messdaten generiert, mit deren Hilfe verschiedenen Kundengruppen zu höheren Marketingrenditen und Umsatzzahlen verholfen wird.

Erfahren Sie mehr unter www.engagementlabs.com / www.totalsocial.com.

Über TotalSocial®

TotalSocial® ist eine erstklassige Daten- und Analyseplattform, die den Markenunternehmen einen einzigartigen Wissensvorsprung, höhere Marketingrenditen und Strategien zur Umsatzsteigerung ermöglicht. Mit verwertbaren Online- und Offline-Daten ausgestattet, ist TotalSocial die einzige Plattform, die das gesamte soziale Ökosystem abdeckt und erfasst. TotalSocial liefert einzigartige, geschützte Daten zu Markenherstellern, ihren Branchen und ihren Mitbewerbern. Mit Hilfe modernster Diagnosetools, zum Patent angemeldeter prädiktiver Analysemethoden und maschineller Lernmethoden sondiert TotalSocial Geschäftschancen, gibt Empfehlungen und bietet einen Fahrplan zur Umsatzsteigerung und zum Erreichen von Geschäfts- und Marketingzielen.

Über Kantar

Kantar ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Datenanalyse und Beratung. Seine Spezialabteilungen, in denen 30.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, decken mit ihren Leistungen das gesamte Spektrum der Forschung und Beratung ab. Kunden in 100 Ländern erhalten so inspirierende Einblicke und Unterstützung bei ihren Geschäftsstrategien. Kantar ist ein Unternehmen des WPP-Konzerns und stellt sein Leistungsangebot mehr als der Hälfte der Fortune Top 500-Unternehmen zur Verfügung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.kantar.com.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Unternehmensführung zum aktuellen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, jedoch beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Engagement Labs hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc, Marketing Director / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

732-846-6800

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

