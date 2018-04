EnvisionTEC bietet jetzt 3D-Großformatdrucker mit höchster Auflösung an

EnvisionTEC, ein weltweit führender Hersteller von Desktop- und 3D-Druckern und -Materialien, hat heute ein Hardware-Update für seine Familie von 3D-Großformatdruckern vorgestellt, mit dem eine klassenbeste Auflösung geliefert werden kann.

At RAPID + TCT, the premier event for 3D printing in North America, EnvisionTEC will be showcasing the potential of its 3SP family of 3D printers. A new hardware upgrade allows the large frame models to deliver XY resolution of 25 microns, a precision level equivalent to about half the cross-section of a human hair. (Photo: Business Wire)

EnvisionTEC bietet nun in zwei seiner größten 3D-Drucker eine XY-Auflösung von 25 Mikrometern - das entspricht etwa der Hälfte des Querschnitts eines menschlichen Haares:

Den Vector UHD 3SP mit einer Grundfläche von 300 x 200 x 275 mm (11.8 x 7.9 x 10.8 Zoll) Den Xede UHD 3SP, mit einer Grundfläche von 457 x 457 x 457 mm (18 x 18 x 18 Zoll)

Ermöglicht wird die Leistungssteigerung durch eine neue FPGA-Steuerung (Field Programmable Gate Array), die es EnvisionTEC ermöglicht, seinen Laser blitzschnell in Y-Scan-Richtung ein- und auszuschalten.

„Mit diesem Hardware-Upgrade kann EnvisionTEC nun die gleiche Auflösung in unserer 3SP-Familie anbieten, für die wir mit unserer Perfactory-Druckerfamilie bekannt sind“, so CEO Al Siblani.

Eine auf einem Vector UHD 3SP gedruckte 3D-Demonstrationsplatine wird diese Woche in Fort Worth, Texas, auf der Rapid + TCT, der führenden Veranstaltung für 3D-Fertigung in Nordamerika, zu sehen sein. Weitere neue 3D-Drucker- und Materialinnovationen zeigt EnvisionTEC am Stand 1304.

Die neue Hardware-Aufrüstung macht 3SP-Drucker zur idealen Wahl für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit, feine Details oder extrem glatte Oberflächen erfordern, wie z. B. medizinische Geräte, Teile mit Strömungskammern, Werkzeuge für Formen, große Feingussmodelle und detaillierte Prototypen.

Über 3SP Technology

Bei der im Jahr 2013 auf den Markt gebrachten, patentierten 3SP-Technologie („Scan, Spin and Selectively Photocure” – Scannen, Drehen und selektives Foto-Polymerisieren) von EnvisionTEC wird ein einzigartiges Verfahren zur Härtung von Fotopolymeren in einem großen Behälter verwendet.

Während herkömmliche SLA-Systeme einen teuren Festkörperlaser verwenden, um Teile Schicht für Schicht herauszuziehen, wobei der Strahl oft von Galvo-Spiegeln in einem großen Bauraum reflektiert wird, ist der 3SP-Ansatz einfach und effizient.

Ein Diodenlaser mit mehreren Kavitäten wird von einer sich drehenden, spiegelnden Trommel reflektiert, die effizient über einen sehr großen Behälter scannen kann, um Material zu härten. Im Wesentlichen zeichnet der Laser gerade Linien in Y-Richtung, wobei der Strahl einfach ein- oder ausgeschaltet wird, um die erforderliche Form zu härten, während sich die gesamte Laserbaugruppe in X-Richtung bewegt.

Ein Weißbuch mit Details dazu, inwiefern 3SP bei Herstellung und Produktion SLA überlegen ist, finden Sie unter EnvisionTEC.com/learn3SP.

Der Einsatz von 3SP wächst mit zunehmendem Wissen über die Technologie und das Materialportfolio. Die 3SP-Linie ist beliebt bei Dentallaboren, die große Mengen an Dentalmodellen drucken, aber auch bei Herstellern in einer Vielzahl von Branchen, darunter Medizinprodukte, Automobilbranche, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter und mehr.

Über EnvisionTEC

EnvisionTEC ist ein weltweit führender Anbieter von professionellen 3D-Druckern und Materialien. EnvisionTEC wurde 2002 mit seiner bahnbrechenden kommerziellen DLP-Drucktechnologie gegründet und vertreibt heute 3D-Drucker, die auf sechs verschiedenen Technologien basieren und Objekte aus digitalen Designdateien erstellen. Die hochwertigen 3D-Drucker des Unternehmens bedienen eine Vielzahl von medizinischen, professionellen und industriellen Märkten und werden wegen ihrer Genauigkeit, Oberflächenqualität, Funktionalität und Geschwindigkeit geschätzt. Das geistige Eigentum von EnvisionTEC umfasst mehr als 140 angemeldete und bereits erteilte Patente. Erfahren Sie mehr auf EnvisionTEC.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180423006613/de/