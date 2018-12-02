02.12.2018 - 18:23 Uhr
Enzymatica AB: Enzymatica raises SEK 98.7 million in completed share issue
Press release
December 2, 2018
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