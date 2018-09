EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA: Die Wachstums- und Optimierungsstrategie wurde im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt, während die Ergebnisse von Einmaleffekten beeinträchtigt wurden.

AEVIS VICTORIA SA, CH0012488190

Pressemitteilung Freiburg, 14 September 2018

AEVIS VICTORIA - Die Wachstums- und Optimierungsstrategie wurde im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt, während die Ergebnisse von Einmaleffekten beeinträchtigt wurden.

Die AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) hat heute den Halbjahresbericht 2018 veröffentlicht. AEVIS VICTORIA setzte die Implementierung ihrer Investitionsstrategie fort. Sie basiert auf Fusionen & Übernahmen in Kombination mit einem langfristigen, unternehmerischen Ansatz zur Restrukturierung und Expansion von Unternehmen und Geschäftskonzepten. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA haben im Berichtszeitraum wichtige Meilensteine erreicht: umfangreiche Restrukturierungen, Standardisierungen und bedeutende Investitionen im Spitalbereich, stetige Verbesserungen in den operativen Hotels sowie planmässige Renovierung des Hotels in Zürich, attraktive Optionen für das Immobiliensegment und weitere Bereinigungen im Segment Übrige Beteiligungen.Swiss Medical Network: Massnahmen zur Effizienzsteigerung greifen ab dem zweiten Semester 2018 Die Ergebnisse im Spitalsegment wurden durch ein herausforderndes Marktumfeld sowie Baustellen in mehreren Spitälern beeinflusst, die die Kapazität vorübergehend reduzierten. Unabhängig davon setzte sich die Wachstumsstrategie von Swiss Medical Network fort, wie die 100%ige Integration der Medgate Health Centers AG per 30. Juni 2018 unterstreicht. Damit wird das Netzwerk zum Betreiber von zwei Gesundheitszentren in Solothurn und Zürich. Nach der Berichtsperiode gab Swiss Medical Network die Übernahme des chirurgischen Spitals der Siloah AG per 1. Oktober 2018 bekannt, womit ein verstärktes und qualitativ hochwertiges Dienstleistungsangebot in der Region Bern besteht. Swiss Medical Network erweitert so seine Tätigkeit und Präsenz in einen zusätzlichen Kanton (45 Betten, 38 Belegärzte, ca. 2'400 Eingriffe pro Jahr). Diese beiden Akquisitionen werden zu einem zusätzlichen Jahresumsatz von mehr als CHF 30 Millionen führen. Weitere interessante Akquisitionsmöglichkeiten werden sowohl im deutsch- als auch im französischsprachigen Teil der Schweiz verhandelt.

Der Gesamtumsatz von Swiss Medical Network erreichte CHF 283.2 Millionen (2017: CHF 301.7 Millionen). Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) sank um 6.1% auf CHF 245.0 Millionen (2017: CHF 260.8 Millionen). Der EBITDAR betrug CHF 42.2 Millionen, 22.4% weniger als im ersten Halbjahr 2017, entsprechend einer Marge von 17.2% (2017: 20.9%). Der geringere Umsatz und die tiefere operative Rentabilität kamen vor allem durch niedrigere TARMED-Tarife seit Anfang 2018, eine einmalige Abschreibung aufgrund eines Urteils des Bundesgerichts, das eine rückwirkende TARMED-Reduktion für die Geschäftsjahre 2014 bis 2017 erforderte, und eine vorübergehend reduzierte Aktivität aufgrund von Bauarbeiten in den Spitälern in Rothrist, Genf und Sion zustande. Unter Ausklammerung dieser Einmaleffekte hätte ein leichtes organisches Wachstum resultiert und die Profitabilität blieb auf dem Niveau von 2017. Swiss Medical Network hat im September 2017 ein Kostensenkungsprogramm gestartet, das die Betriebskosten um rund CHF 15 Mio. vermindern dürfte. Die Restrukturierungsmassnahmen werden sich ab dem zweiten Halbjahr 2018 positiv auf die Ergebnisse auswirken.

Victoria-Jungfrau Collection: Weitere Margenverbesserungen Die Hotels der Victoria-Jungfrau Collection haben sich im Berichtszeitraum sehr gut entwickelt und die Ergebnisse in Bezug auf Umsatz, Betriebsergebnis und Marge gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die drei Hotels erzielten im ersten Halbjahr 2018 einen Nettoumsatz von CHF 28.2 Millionen gegenüber CHF 28.8 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um den Beitrag von CHF 3.5 Millionen des Eden au Lac in Zürich, welches seit Ende 2017 geschlossenen ist, erhöhte sich der Umsatz in der Berichtsperiode um mehr als 11%. Insbesondere die Hotels in Interlaken und Crans-Montana erzielten dank eines gut diversifizierten Kundenportfolios, verstärkter Marketingaktivitäten und neuer Annehmlichkeiten in den Hotels bessere Ergebnisse. Insgesamt stiegen die Übernachtungen auf 56'393. Der Bruttogewinn verbesserte sich, weil der durchschnittliche Zimmerpreis von CHF 354 auf CHF 364 anstieg. Der EBITDAR erreichte CHF 3.9 Millionen, entsprechend einer Marge von 13.7%, gegenüber CHF 3.3 Millionen bzw. 11.3% vor einem Jahr. Die Ergebnisse des zweiten Halbjahres werden durch saisonale Effekte, die starken Ergebnisse im Sommer und Effizienzsteigerungen aufgrund des Abschlusses eines umfangreichen Restrukturierungsprogramms, das 2017 eingeleitet wurde, positiv beeinflusst.

Spital- und Hotelimmobilien: Portfoliowert erreicht CHF 1.2 Milliarden Im Segment Immobilien betrug der Nettoumsatz CHF 28.9 Millionen (2017: CHF 29.3 Millionen), wovon CHF 26.0 Millionen auf die Spitalimmobilien und CHF 2.9 Millionen auf die Hotelgebäude entfielen. Das Hotel Eden au Lac in Zürich bleibt wegen einer Totalrenovierung geschlossen und hat daher im Berichtszeitraum keine Miete bezahlt. Der EBITDAR erreichte CHF 24.9 Millionen, was einer EBITDAR-Marge von 86.1% entspricht, verglichen mit CHF 24.8 Millionen. bzw. 84.7% im Vorjahr. Die 45 Objekte sind sehr gut gelegen und haben aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit der letzten Jahre einen überdurchschnittlichen Standard. Der Marktwert des gesamten Immobilienportfolios beträgt CHF 1.2 Milliarden. Der LTV (Loan to Value) blieb mit 35.0% sehr niedrig und die durchschnittliche Verzinsung der Hypotheken betrug zum Ende der Berichtsperiode 1.66%.

Nach Prüfung mehrerer strategischer Optionen für das Spitalimmobilien-Portfolio ist AEVIS VICTORIA der Ansicht, dass durch die Stärkung der Unabhängigkeit von Swiss Healthcare Properties SA und dem damit möglichen Ausbau des Gesundheitsinfrastruktur-Portfolios in der Schweiz erheblicher Mehrwert geschaffen werden kann. Aus diesem Grund wird die Swiss Healthcare Properties SA in Infracore SA umbenannt, ein neuer Verwaltungsrat und eine neue Geschäftsleitung werden ernannt und gleichzeitig wird eine Teilabspaltung evaluiert.

Deutlicher Gewinn aus der Investition in LifeWatch/BioTelemetry AEVIS VICTORIA SA hat ihre 1.6%ige Beteiligung an der US-amerikanischen BioTelemetry, Inc. (BEAT) verkauft. Die Beteiligung wurde im Rahmen des öffentlichen Übernahme- und Umtauschangebots für die LifeWatch AG erworben. Die Transaktion führte zu einem Finanzgewinn von CHF 6.6 Millionen, der sich positiv auf das Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 auswirkte.

Gesamtumsatz auf Gruppenstufe erhöht sich auf vergleichbarer Basis um 3.0% Insgesamt sank der ausgewiesene Umsatz von AEVIS VICTORIA um 5.2% auf CHF 319.1 Millionen (2017: CHF 336.6 Millionen). Ohne die verschiedenen beschriebenen Einmaleffekte wäre der Gesamtumsatz um 3.0% gestiegen. Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) erreichte CHF 280.6 Millionen (2017: CHF 295.2 Millionen). Auf Gruppenstufe betrug der EBITDA CHF 31.8 Millionen, entsprechend einer EBITDA-Marge von 11.3% (2017: CHF 42.9 Millionen bzw. 14.5%). Ohne die beschriebenen Einmaleffekte hätte die konsolidierte EBITDA-Marge 12.8% betragen. Für die Berichtsperiode wird ein Nettoverlust von CHF 1.6 Millionen ausgewiesen, verglichen mit einem Reingewinn von CHF 12.2 Millionen im ersten Halbjahr 2017 (wovon CHF 11.7 Millionen durch zwei Desinvestitionen zustande kamen). Ohne Einmaleffekte hätte sich in den ersten sechs Monaten 2018 ein Reingewinn von CHF 2 Millionen ergeben.

Ausblick AEVIS VICTORIA wird ihre Wachstums- und Kooperationsstrategie in den verschiedenen Gruppensegmenten fortsetzen und gleichzeitig die Abläufe verbessern und optimieren. Die Akquisitionspipeline der Gruppe ist attraktiv, mehrere Projekte werden geprüft. Auf Basis eines unveränderten Portfolios und unter Ausklammerung von Einmaleffekten erwartet AEVIS VICTORIA im laufenden Geschäftsjahr 2018 ein einstelliges Umsatzwachstum sowie eine deutliche Verbesserung der Profitabilität auf Basis der eingeleiteten Kostensenkungsprogramme. Die Kostensenkungsmassnahmen werden ab dem Geschäftsjahr 2019 voll wirksam sein, mit einem erwarteten jährlichen Beitrag auf Gruppenstufe von CHF 25 Millionen.

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe, aus Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).

