EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA erzielte im vierten Quartal 2018 eine Umsatzsteigerung um 8.7% auf CHF 186 Millionen

AEVIS VICTORIA SA, CH0012488190

Pressemitteilung

Freiburg, 27. Februar 2019

AEVIS VICTORIA SA erzielte im vierten Quartal 2018 eine Umsatzsteigerung um 8.7% auf CHF 186 Millionen (2017: 172 Millionen)

Der seit dem Jahr 2017 spürbare Abwärtstrend kehrte sich im letzten Quartal 2018 wieder um. Insbesondere bei Swiss Medical Network haben das Wachstum einzelner Einheiten sowie die Akquisitionen von Siloah und Medizinischer Zentren in Solothurn und Zürich-Oerlikon es ermöglicht, Tarifsenkungen und temporäre Schliessungen für Renovationsarbeiten zu kompensieren.

Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet AEVIS VICTORIA SA mit einem Gesamtumsatz von CHF 656 Millionen, 1.1% weniger als in der Vorjahresperiode (CHF 663 Millionen). Der Nettoumsatz betrug CHF 576 Millionen (2017: CHF 583 Millionen). Der leichte Rückgang ist auf die vollständige Schliessung des Hotels Eden au Lac in Zürich aufgrund von Renovationsarbeiten, der Teilschliessung für Renovierungsarbeiten in drei Spitälern und in geringerem Masse auf die TARMED-Tarifsenkung zurückzuführen. Unter Ausklammerung dieser Sonderfaktoren wuchs das Geschäft in den meisten Einheiten der Gruppe.

Der Verkauf von 20% der Infracore SA Aktien an Baloise führte bei AEVIS VICTORIA SA im vierten Quartal 2018 zu einem Finanzgewinn von nahezu CHF 77 Millionen. Dieser wird sich in der konsolidierten Erfolgsrechnung nicht niederschlagen, weil es sich um den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung handelt. Die Transaktion wird aber dazu beitragen, das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe per Ende 2018 zu stärken.

AEVIS VICTORIA wird das vollständige Jahresresultat 2018 am 29. März 2019 veröffentlichen.

Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der Infracore AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

