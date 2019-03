EQS-Adhoc: ALSO Generalversammlung genehmigt Dividendenerhöhung um 9% auf CHF 3.00

ALSO Holding AG, CH0024590272

Emmen, Schweiz, 29. März 2019 Medienmitteilung

ALSO Generalversammlung genehmigt Dividendenerhöhung um 9% auf CHF 3.00

Der ALSO-Konzern (SIX: ALSN) gibt bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt hat. An der Generalversammlung in Luzern nahmen insgesamt 110 Aktionäre teil, die 84.1% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten. Die Aktionäre genehmigten an der Generalversammlung den Geschäftsbericht 2018 und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Konzernleitung Entlastung. Die Aktionäre stimmten der 7. Dividendenerhöhung pro Aktie in Folge auf CHF 3.00 (+9%) für 2018 zu. Dies entspricht einer Erhöhung um CHF 2.30 (+329%) seit 2011. Die Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei aus Reserven aus Kapitaleinlagen und wird am 4. April 2019 an die Aktionäre ausbezahlt (Ex-Datum: 2. April 2019). Der Bilanzgewinn von CHF 328.0 Millionen wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ausserdem genehmigten die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019 den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie den Maximalbetrag der fixen und der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für dieselbe Periode.

Die Verwaltungsräte Peter Athanas, Walter P. J. Droege, Rudolf Marty, Frank Tanski, Ernest-W. Droege und Gustavo Möller-Hergt wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Zudem wurde Herr Gustavo Möller-Hergt als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 18 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.comDie Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com

Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

