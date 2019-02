EQS-Adhoc: ASMALLWORLD AG: übernimmt das Management des renommierten Seychellen-Resorts North Island, unter der Marke The Luxury Collection von Marriott International

ASMALLWORLD AG, CH0404880129

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) übernimmt das Management des renommierten Seychellen-Resorts North Island, unter der Marke The Luxury Collection von Marriott International

Zürich, 21.02.2019 - Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass sie das Management des einzigartigen North Island Resorts auf den Seychellen übernimmt, welches voraussichtlich im Dezember 2019 in die The Luxury Collection von Marriott International aufgenommen wird. Dieses unvergleichliche Inselparadies ist das erste Hotel in der neu lancierten ASMALLWORLD Hotel Collection.

ASMALLWORLD übernimmt mit seiner neu gegründeten Tochtergesellschaft ASW Hospitality AG das Management von North Island (www.north-island.com), einem privaten Insel-Resort auf den Seychellen. ASMALLWORLD wird für den operativen Betrieb des Resorts zuständig sein, sowie die Aufnahme des Resorts in die The Luxury Collection von Marriott International, welche noch in diesem Jahr stattfinden soll. North Island ist auch das erste Hotel im Portfolio der neu lancierten ASMALLWORLD Hotel Collection. Die Lancierung der ASMALLWORLD Hotel Collection erfolgt nur wenige Wochen nachdem ASMALLWORLD die Übernahme von LuxuryBARED, einem Online-Luxusreisebüro, bekanntgegeben hatte und soll die Position von ASMALLWORLD im Luxusreicheberreich weiter stärken.

"Wir freuen uns sehr, die ASMALLWORLD Hotel Collection mit einem so weltbekannten Hotel wie North Island zu lancieren. Dieser erste Schritt zum Aufbau unserer eigenen Luxushotel-Kollektion wird es uns ermöglichen, unseren reisefreudigen Mitgliedern eine einzigartige und inspirierende Reise -Destination zu bieten und gleichzeitig die Auslastung und die Rentabilität des Resorts zu steigern", sagt CEO Jan Luescher.

North Island, eines der berühmtesten Resorts der Welt

North Island befindet sich auf den inneren Granitinseln der Seychellen und ist im Besitz der North Island Company Limited. North Island liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Mahe Island, der wichtigsten und größten Insel der Seychellen. Die Ankunft auf dem Grundstück ist für Gäste maßgeschneidert und erfolgt mit einem 15-minütigen Hubschraubertransfer oder einer einstündigen Bootsfahrt von der Insel Mahe.

North Island ist eines der berühmtesten Urlaubsziele der Welt: Prinz William und seine Kate verbrachten dort ihre Flitterwochen, ebenso wie George und Amal Clooney. Seit der Eröffnung im Jahr 1997 ist North Island auch für nachhaltigen Tourismus bekannt. Aufgrund des fruchtbaren Bodens, der biologischen Vielfalt und der natürlichen, atemberaubenden Ästhetik wird die Insel auch als "Labor der Evolution" bezeichnet. Das tropische Refugium liegt auf 210 Hektaren von üppiger Vegetation und beherbergt Kokospalmen und Takamaka-Bäume, die alle von unberührten Stränden und dem azurblauen Wasser des Indischen Ozeans umgeben sind. Im Jahr 2006 führte die Insel ein Programm zum Schutz und zur Wiederherstellung der Insel ein, um gefährdete Arten auf der Insel zu schützen und ihr vielfältiges Ökosystem zu erhalten.

North Island verfügt über elf 450 qm grosse private Gäste-Villen, die jedem Gast ein unvergleichliches Gefühl von Exklusivität und Luxus bieten. Die Insel beherbergt auch eine Lounge, einen Speisesaal, eine Bibliothek, ein Wellness- und Fitnessstudio, einen Infinity-Pool, eine Sunset-Bar und ein Restaurant auf der Westseite der Insel. Die Preise für das Resort beginnen bei ca. USD 8.000 pro Nacht.

Management durch die ASW Hospitality AG

Die ASW Hospitality AG, eine neugegründete Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, wird das Inselresort künftig führen. Michael Manz, renommierter Hotelbesitzer und Manger des einzigen Ritz-Carlton Hotels in die Schweiz, ist Verwaltungsratspräsident des neuen Unternehmens.

Im Rahmen einer Franchisevereinbarung wird North Island im Dezember 2019 in das Markenportfolio The Luxury Collection von Marriott International aufgenommen und als "North Island, a Luxury Collection Resort" betrieben werden. Diese Vereinbarung wird das starke Marketing-Netzwerk von Marriott International und ihren globalen Kundenstamm nutzen und gleichzeitig die eigenen Marketing- und Vertriebsaktivitäten des Hotels ergänzen.

"Wir freuen uns, das Portfolio der The Luxury Collection im gesamten Mittleren Osten und Afrika weiter auszubauen, indem wir unsere erste Immobilie in einer der begehrtesten Destinationen der Welt, den Seychellen, aufnehmen", sagt Jerome Briet, Chief Development Officer, Middle East & Africa bei Marriott International. "North Island bietet private Abgeschiedenheit und ein wahrhaft authentisches Erlebnis, was es zum idealen Ziel für globale Entdecker macht."

Die ASMALLWORLD Hotel Collection

Die ASMALLWORLD Hotel Collection hegt den Anspruch, die ASMALLWORLD Community dazu zu inspirieren, an die aufregendsten Reisezielen der Welt zu reisen und gleichzeitig die höchste Qualität an Gastfreundschaftlichkeit zu geniessen. Das außergewöhnliche North Island wird das erste Hotel dieser neuen Kollektion sein und als erstes Hotel unter der Leitung von ASMALLWORLD stehen. Im Laufe der Zeit will ASMALLWORLD diese Collection um ähnlich außergewöhnliche Hotels erweitern. Die ASMALLWORLD Hotel Collection ermöglicht es ASMALLWORD ebenfalls, sein Serviceangebot weiter auszubauen und seinen reisefreudigen Mitgliedern ein breiteres Angebot zu bieten.

Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD, kommentierte: "North Island ist eines der wenigen Resorts, welches jeder kennt und über welches die ganze Welt spricht. ASMALLWORLD ist stolz darauf, das Management dieses einmaligen Hotels zu übernehmen und dieses in Zusammenarbeit mit Marriott International möglichst vielen ASMALLWORLD-Mitgliedern und Marriott-Gäste näherzubringen."

Über die Luxury Collection(R) Hotels & Resorts

Die Luxury Collection(R), Teil von Marriott International, Inc., besteht aus weltbekannten Hotels und Resorts, welche einzigartige, authentische Erlebnisse bieten, die dauerhafte Erinnerungen kreieren. Für den globalen Entdecker bietet The Luxury Collection ein Tor zu den aufregendsten und begehrtesten Zielen der Welt. Jedes Hotel und Resort ist ein einzigartiger Ausdruck seiner Lage; ein Portal zu den einheimischen Reizen und Schätzen des Ziels. Die Marke The Luxury Collection wurde 1906 unter der Marke CIGA(R) als eine Kollektion der berühmtesten und berühmtesten Immobilien Europas gegründet und ist heute ein glanzvolles Ensemble, das kürzlich 100 der besten Hotels und Resorts der Welt in mehr als 30 Ländern und Gebieten übertrifft. Alle diese Hotels, viele von ihnen jahrhundertealt, sind international als einige der besten der Welt anerkannt. Weitere Informationen und Neueröffnungen finden Sie unter theluxurycollection.com oder auf Twitter, Instagram und Facebook. Die Luxury Collection ist stolz darauf, am Marriott Bonvoy teilzunehmen, dem neuen Namen von Marriott's Reiseprogramm, das Marriott Rewards(R), The Ritz- Carlton Rewards(R) und Starwood Preferred Guest(R) (SPG) ersetzt. Das Programm bietet den Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio an globalen Marken, Erfahrungen mit Marriott Bonvoy Moments und unvergleichliche Vorteile, darunter Punkte für kostenlose Hotelaufenthalte und Nächte zur Anerkennung des Elite-Status. Um sich kostenlos anzumelden oder weitere Informationen über das Programm zu erhalten, besuchen Sie MarriottBonvoy.marriott.com.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürichpress@asw.com

ASMALLWORLD - share the good life

ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder anderen Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, LuxuryBARED, ein auf Luxushotels spezialisiertes Reisebüro, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Mehr unter www.asw.com, www.asmallworldag.com, www.first-class-and-more.de, www.luxuryBared.com und www.finestclubs.com and www.north-island.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich

Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

778471 21.02.2019 CET/CEST