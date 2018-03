EQS-Adhoc: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats / Personelle Veränderungen

Mobimo Holding AG, CH0011108872

Medienmitteilung

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats / Personelle Veränderungen

Luzern, 27. März 2018 - Heute fand in Luzern die 18. ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG statt. An der Generalversammlung nahmen 183 Aktionäre teil. Insgesamt waren 61,75% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt.

Verwaltungsratspräsident Georges Theiler kündigte anlässlich der Versammlung an, dass er und sein Verwaltungsratskollege Wilhelm Hansen 2019 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen werden. Es ist vorgesehen, dass Peter Schaub als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen wird. Zu diesem Zeitpunkt soll auch der heutige CEO von Mobimo, Christoph Caviezel, zur Wahl in dieses Gremium empfohlen werden. Er will die operative Führung des Unternehmens nach über zehnjähriger Tätigkeit im Frühjahr 2019 in neue Hände geben. Die Suche nach einem neuen CEO wird zeitnah eingeleitet.

Die 19. ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG findet am 2. April 2019 in Luzern statt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Dr. Christoph Caviezel, CEO Manuel Itten, CFO +41 44 397 11 86 ir@mobimo.ch www.mobimo.chÜber Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 2,8 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.

Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IXLFFJJNHTDokumenttitel: Mobimo GV2018Ende der Ad-hoc-Mitteilung

669597 27.03.2018 CET/CEST