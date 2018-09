EQS-Adhoc: Goldbach Group AG: Verwaltungsrat beschliesst Dekotierung der Goldbach Group Aktien

Goldbach Group AG, CH0004870942

Verwaltungsrat beschliesst Dekotierung der Goldbach Group Aktien

Küsnacht, 19.09.2018. Der neue Verwaltungsrat der Goldbach Group AG hat im Zusammenhang mit der am 24. August 2018 vollzogenen Übernahme der Goldbach durch die Tamedia AG an seiner Sitzung vom 18. September 2018 die Dekotierung der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Aktien der Goldbach (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN) beschlossen. Die Dekotierung soll mit Wirkung ab Rechtskraft des bereits durch Tamedia eingeleiteten Kraftloserklärungs-verfahrens, d.h. voraussichtlich im ersten Quartal 2019, erfolgen. Ein entsprechendes Gesuch wird in den kommenden Tagen bei der SIX Exchange Regulation eingereicht werden.

Das Unternehmensprofil der Goldbach Group Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Als unabhängige Aggregatorin bietet Goldbach ihren Kunden Werbefenster, in denen gewünschte Zielgruppen unabhängig von ihrem Standort zum richtigen Zeitpunkt kommerzielle Informationen erhalten. Zum Kerngeschäft gehören Planung, Beratung, Kreation, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes von elektronischen Off- und Online-Medien sowie Multi-Screen-Kampagnen auf Basis von datengestützten Technologien.

Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

