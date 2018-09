EQS-Adhoc: Leclanché SA:Leclanché wurde von EV Network in Grossbritannien als Partner der Wahl für die Entwicklung von ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgewählt

Leclanché SA, CH0110303119

Leclanché wurde von EV Network in Grossbritannien als Partner der Wahl für die Entwicklung von ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgewählt

Yverdon-les-Bains, Schweiz, und Birmingham, Vereinigtes Königreich, Den 12. September 2018: Leclanché SA (SIX LECN), einer der weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen, wurde als bevorzugter Partner von The EV Network (EVN) für ein innovatives Projekt in Grossbritannien ausgewählt. EVN, ein Pionierunternehmen in der Entwicklung von Elektrofahrzeug-(EV)-Ladestationen in Grossbritannien, gab heute seine Absicht bekannt, ultraschnelle EV-Ladestationen in ganz Grossbritannien auf dem UK Zero Emissions Vehicle Summit, an dem Premierministerin Theresa May teilnahm, zu entwickeln.

EVN-Ladestationen, die dem bestehenden Format von Tankstellen folgen, werden landesweit über Ladestationen verfügen, die den Autofahrern ultraschnelle Lademöglichkeiten bieten. Die erhöhte Verfügbarkeit von Schnellladestationen wird die Akzeptanz von EVs erhöhen. Der Zugang zu den Ladestationen und die Geschwindigkeit, mit der Autos aufgeladen werden können, sind das Herzstück des EV Network-Modells. In den letzten 12 Monaten hat The EV Network erstklassige Standorte in ganz Grossbritannien gesichert und strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen geschlossen, darunter führende EV-Ladestationenbetreiber wie ESB und Leclanché S.A. EVN plant, dieses Modell ab 2019 ausserhalb Grossbritanniens zu replizieren.

Der britische Minister für internationalen Handel, Liam Fox, sagte: "Das Vereinigte Königreich ist bereits weltweit führend in der Elektrofahrzeugtechnologie, und die Partnerschaft zwischen EV Network und Leclanché wird die Position des Vereinigten Königreichs in diesem interessanten Sektor stärken. Mein Department of International Economics arbeitet eng mit globalen Investoren zusammen, um die Position Grossbritanniens als Europas führendes Investitionsziel zu erhalten, und diese Initiative ist ein Beispiel dafür, wie internationale Partner zusammenkommen können, um die Bedürfnisse Grossbritanniens zu erfüllen."

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Das Vereinigte Königreich verfügt über einen der fortschrittlichsten EV-Märkte der Welt und wird weiterhin mit den von der britischen Regierung eingeführten Massnahmen zur Unterstützung der Dekarbonisierung des britischen Verkehrssystems eine Vorreiterrolle spielen. Unsere Partnerschaft mit EV Network zur Bereitstellung von Batteriespeicherlösungen im gesamten Vereinigten Königreich ist ein wichtiger Schritt, um den Übergang Grossbritanniens zu einem umweltfreundlicheren Verkehrssystem zu beschleunigen."

"Basierend auf der Ankündigung dieser sehr interessanten Partnerschaft mit der EVN freut sich Leclanché darauf, weitere rechtzeitige Ankündigungen über unsere Expansion in den britischen Markt zu machen, da wir weiterhin bedeutende Fortschritte bei strategischen Partnern mit Sitz in Grossbritannien machen, die sich ebenfalls sehr für die Elektrifizierung des Verkehrs einsetzen."

Reza Shaybani, Mitbegründer von The EV Network, sagte: "Wir freuen uns, die Einführung von EVN in Grossbritannien bekannt zu geben. Die derzeitige EV-Ladeinfrastruktur ist nicht bereit für die massive Einführung von EVs, die wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehen werden. Was wir tun müssen, ist zu versuchen, dem Modell der Tankstelle, an das sich die Verbraucher gewöhnt haben, so nahe wie möglich zu kommen und es für die EV-Ladung zu replizieren. Neben der Bereitstellung eines bequemen Ortes zum Aufladen ihrer Autos wird die Ladegeschwindigkeit dank unserer exklusiven Partnerschaft mit führenden Technologieunternehmen wie Leclanché, dem Weltmarktführer für Batterien und Energiespeicherung, deren erstklassige Ladelösungen in den Bereichen Schifffahrt, Konsumgüter, Bus und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auf der ganzen Welt eingesetzt werden, die schnellste sein können. Im Rahmen unserer Zukunftspläne werden wir auch ein Kompetenzzentrum für die EV-Ladung in Grossbritannien einrichten, um unser Wissen und unsere Expertise in diesem Bereich zu teilen."

Über Leclanché

Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie voran-treiben.

Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in über 100 Jahren Innovation im Bereich der Batterie- und Energiespeicherung und das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. In Verbindung mit der deutschen Ingenieurskultur und der Schweizer Präzision und Qualität des Unternehmens ist Leclanché nach wie vor der bevorzugte Partner für Disruptoren, etablierte Unternehmen und Regierungen, die positive Veränderungen bei der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung in der ganzen Welt vorantreiben.

Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung des Verkehrs und der Veränderungen im Vertriebsnetz. Leclanché ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen für reine Spiel-Energiespeicher, das in drei Geschäftsbereichen organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und Spezialbatteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über The EV Network

The EV Network entwickelt die notwendige Infrastruktur, um ein Netzwerk von EV-Ladestationen aufzubauen, in dem alle Marken und Modelle von EVs aufgeladen werden können. Die Nutzung von 100% erneuerbaren Energiequellen, Batteriespeichern und intelligenten Technologien wird es uns ermöglichen, Elektrofahrzeuge so schnell wie möglich aufzuladen, was eine wirklich GRÜNE Mobilitätslösung darstellt. The EV Network bietet den EV-Ladebetreibern eine schlüsselfertige Lösung mit einer Reihe von Dienstleistungen, die dazu beiträgt, Ihr Unternehmen an die Spitze der E-Mobilität zu bringen. Einen detaillierteren Überblick über unser Angebot finden Sie auf unserer Website.

Hinweis: Die Pläne der britischen Regierung, Großbritannien zum Weltmarktführer bei emissionsarmen Technologien zu machen, die am 11. September auf dem Zero Emissions Vehicle Summit angekündigt wurden, finden Sie unter folgender Adresse:https://www.gov.uk/government/news/pm-unveils-plans-for-uk-to-become-world-leader-in-low-emission-tech

