EQS-Adhoc: MEIER TOBLER PLANT SCHLIESSUNG VON KERAMIKLAND

Meier Tobler Group AG, CH0208062627

Nebikon, 26. Oktober 2018

MEIER TOBLER PLANT SCHLIESSUNG VON KERAMIKLAND

Fokussierung auf das Kerngeschäft von Meier Tobler Betriebsschliessung der Keramikland AG geplant Sämtliche Verpflichtungen werden erfüllt Meier Tobler plant, den Betrieb der Keramikland AG zu schliessen. Das Geschäft mit Badezimmerausstattung liefert seit einiger Zeit einen negativen Beitrag zum Konzernergebnis. Zudem möchte sich Meier Tobler auf das Kerngeschäft mit technischer Gebäudeausrüstung fokussieren. Ein Konsultationsverfahren wurde eröffnet. Betroffen sind 46 Arbeitsplätze an den Standorten in Huttwil, Cham, Chur und Zürich. Die Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern werden vollumfänglich erfüllt. Der beabsichtigte Stellenabbau soll möglichst sozialverträglich erfolgen. Sämtliche laufenden Aufträge werden wie vereinbart ausgeführt. Dieser Schritt wird den Konzerngewinn des Geschäftsjahrs 2018 im niedrigen einstelligen Millionenbereich belasten. Ab 2019 wird sich die geplante Betriebsschliessung positiv auf das Resultat von Meier Tobler auswirken. Zusätzlich kann ein Verkauf der von Keramikland genutzten Immobilien die Fremdfinanzierung um über CHF 10 Mio. reduzieren. Für das laufende Jahr erwartet Meier Tobler aus heutiger Sicht einen Umsatzrückgang zwischen 4.5 und 6 Prozent und einen EBITDA zwischen CHF 25 und 28 Mio. Falls die Umsatzentwicklung wie angestrebt stabilisiert werden kann, wird Meier Tobler das Resultat im 2019 dank Synergien und Kostensenkungen deutlich steigern können. Weitere Auskünfte Meier Tobler, Corporate Communications +41 44 806 49 00, group@meiertobler.chmeiertobler.ch/investoren Termine31. Dezember 2018 Abschluss des Geschäftsjahres 201821. Februar 2019 Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 201827. März 2019 Generalversammlung Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon

