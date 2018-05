EQS-Adhoc: Von Roll Holding AG: Veräusserung des Standortes Luhe

Von Roll Holding AG, CH0003245351

Von Roll Holding AG: Veräusserung des Standortes Luhe

Breitenbach, 22. Mai 2018 - Die Von Roll Holding AG veräussert ihren Produktionsstandort in Luhe, China an ihren langjährigen Vertriebspartner Goode EIS. In Luhe werden vorrangig Glimmerpapier und hieraus gepresste Glimmerplatten hergestellt. Von Roll betreibt die Herstellung von Glimmerpapier darüber hinaus an zwei weiteren Standorten in Frankreich und Brasilien. Dr. Christian Hennerkes, CEO: »Mit dieser Transaktion bietet sich eine gute Gelegenheit, unsere globalen Produktionsstrukturen weiter zu straffen und gleichzeitig ein margenschwaches Commodity-Geschäft mit knapp 13 Mio. CHF Jahresumsatz erfolgreich zu veräussern. Aus der Veräusserung fliessen der Von Roll Gruppe über 10 Mio. CHF zu. Darüber hinaus wollen wir mit diesem Schritt alle Aktivitäten in China auf den Ausbau unseres Standortes in Shanghai konzentrieren, wo wir schon heute mit hochentwickelten Flächen- und Flüssigisolierstoffen den Hauptanteil unseres Umsatzes in Asien generieren.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 18 Standorten mit 1536 Mitarbeitern vertreten.Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.

