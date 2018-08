EQS-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll steigert Ertragskraft im ersten Halbjahr 2018

Von Roll Holding AG, CH0003245351

Von Roll steigert Ertragskraft im ersten Halbjahr 2018

- Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von CHF 8,8 Millionen (EBIT Marge 5,2%)

- Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit mit CHF 6,9 Millionen (Vorjahr: CHF 0,2 Millionen)

- Verbesserung der Bruttomarge auf 21,3%

- Nettoergebnis in Höhe von CHF 1,0 Millionen (Vorjahr: CHF 0,4 Millionen)

Breitenbach, 21. August 2018 - Die Von Roll Gruppe erzielt im ersten Halbjahr 2018 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von CHF 8,8 Millionen (Vorjahr: CHF 7,5 Millionen) und bestätigt damit die erfolgreiche Neuausrichtung der Unternehmensgruppe.

Die positiven Finanzkennzahlen des ersten Halbjahres 2018 resultieren aus der konsequenten Ausrichtung der Von Roll Gruppe auf profitable Geschäftsfelder bei gleichzeitig erhöhter Produktivität. So konnte sowohl die EBIT-Marge auf 5,2% (Vorjahr: 4,3%) als auch die Bruttomarge auf 21,3% (Vorjahr: 20,3%) im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Ebenfalls positiv entwickelte sich der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit der mit CHF 6,9 Millionen deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegt.

Der im Vergleich zum Vorjahr leicht niedrigere Umsatz in Höhe von CHF 169,8 Millionen sowie der um 3,0% gesunkene Bestelleingang resultieren aus der Veräusserung von zwei Produktionswerken in den USA (Austral) und in China (Mica Luhe). Eine Bereinigung der Umsätze der Vorjahresperiode um die in 2017 und 2018 realisierten Unternehmensverkäufe zeigt einen Anstieg des Umsatzes um CHF 4,1 Millionen bzw. um 2,6% gegenüber dem Vorjahr.

Das seit Anfang 2017 konsequent umgesetzte Optimierungsprogramm zeigt Wirkung und wird auch in den kommenden Monaten zu einer nachhaltigen Verbesserung der operativen Ertragslage beitragen. Gleichzeitig bieten neue Produkte und Geschäftsfelder wie beispielsweise E-Mobility und Aerospace Spielraum für zukünftiges Wachstum.

Kennzahlen Konzern

in CHF 1 000 1H 2018 1H 2017 (angepasst) Veränderung Bestelleingang 180 810 186 375 -3,0% Nettoumsatzerlöse 169 767 173 868 -2,4% Davon Insulation 119 440 120 799 -1,1% Davon Composites 50 361 53 227 -5,4% Davon sonstige Aktivitäten -34 -158 78,5% Betriebsergebnis (EBIT) 8 829 7 531 17,2% Unternehmensergebnis der Periode 954 402 137,3% Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 6 861 150 4474,0% Eigenkapitalquote (%) 28,7% 27,0% 1,7 ppt Mitarbeiter (FTE) 1 437 1 601 -10,2%

Weitere Informationen sind im Halbjahresbericht 2018 ersichtlich. Dieser ist digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1450 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

