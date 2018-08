EQS-Adhoc: VZ Holding AG: VZ Gruppe mit gut 10 Prozent mehr Ertrag und Gewinn

VZ Holding AG, CH0028200837

Medienmitteilung

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0028200837VZ Gruppe mit gut 10 Prozent mehr Ertrag und Gewinn

Zürich, 15. August 2018 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 10,6 Prozent. Der Reingewinn nahm um 10,3 Prozent zu. CEO Matthias Reinhart erwartet, dass Ertrag und Gewinn im Geschäftsjahr 2018 höher ausfallen werden als 2017 und dass die Dividende erneut erhöht werden kann. Zudem gibt die VZ Gruppe einen Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt.Gut 10 Prozent mehr Ertrag und Gewinn Der Gegenwind an den Finanzmärkten hat das Wachstum der VZ Gruppe nicht wesentlich beeinträchtigt. Gegenüber der Vorjahresperiode wuchsen die Betriebserträge um 10,6 Prozent von 127,8 auf 141,3 Millionen Franken. Wie erwartet sind die Betriebskosten praktisch im Gleichschritt mit den Erträgen gestiegen, nämlich um 10,5 Prozent auf 78,6 Millionen Franken. Mit 48,7 Millionen Franken fiel der Reingewinn 10,3 Prozent höher aus.Höhere Bilanzsumme Seit Anfang Jahr wuchs die Bilanzsumme um 9,9 Prozent auf 2,97 Milliarden Franken an. Die Zunahme ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kundinnen und Kunden grosse Beträge nicht investieren, sondern auf dem Konto stehen lassen. Auch das Eigenkapital ist gewachsen, obwohl im Frühling die Dividenden für 2017 ausgeschüttet wurden. Im Branchenvergleich bleiben sowohl die Eigenkapitalquote als auch die Kernkapitalquote mit 15,7 beziehungsweise 27,5 Prozent erwartungsgemäss überdurchschnittlich hoch.Erfreulicher Kundenzustrom Im ersten Halbjahr liessen sich wieder viele neue Kundinnen und Kunden vom VZ beraten, und viele haben sich für die Verwaltungsdienstleistungen des VZ entschieden. Bei der Verwaltung kamen netto im 1. Halbjahr rund 2000 Neukunden dazu; das mittelfristige Ziel von 4000 pro Jahr bleibt also realistisch. Gleichzeitig arbeitet die VZ Gruppe daran, dass die Kundinnen und Kunden mehr als eine Dienstleistung nutzen. Davon profitieren beide Seiten: Mit jeder Dienstleistung, die Kundinnen und Kunden über das VZ beziehen, sparen sie Gebühren und Prämien, und das VZ erweitert seine Ertragsbasis. Der Erfolg dieser Strategie ist unter anderem an den verwalteten Vermögen abzulesen: Sie wuchsen im ersten Halbjahr von 21,8 auf 22,7 Milliarden Franken, wovon 1,3 Milliarden Franken auf Netto-Neugeld entfielen.Wechsel in der Geschäftsleitung Peter Stocker, Geschäftsleiter VZ Asset Management, tritt auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsleitung aus und konzentriert sich neu innerhalb der VZ Gruppe auf die Betreuung von institutionellen Kunden. Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat Manuel Rütsche ernannt. Rütsche hat einen Master in Finance an der London Business School erworben und arbeitet seit 2004 für das VZ. Er führt die Tochtergesellschaft VZ Quant Portfolio Services und ist heute schon für die regelbasierte Vermögensverwaltung des VZ verantwortlich. Am 1. September 2018 wird er zusätzlich den Verantwortungsbereich von Peter Stocker übernehmen. Damit wird die Verantwortung für die regelbasierte und die fundamentalbasierte Vermögensverwaltung innerhalb der Geschäftsleitung zusammengeführt.Ausblick «Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung auch im zweiten Halbjahr fortsetzt. Ob das Wachstum gleich stark oder schwächer ausfallen wird als im ersten Halbjahr, hängt auch vom wirtschaftlichen Umfeld und der Volatilität der Finanzmärkte ab», sagt Matthias Reinhart, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Insgesamt gehen wir davon aus, dass Ertrag und Gewinn im Geschäftsjahr 2018 höher ausfallen werden als 2017, und dass wir dementsprechend die Dividende erneut erhöhen können.»Halbjahresbericht Der detaillierte Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen bereit zum Download in der Rubrik «Investoren» auf www.vermoegenszentrum.ch.Telefonkonferenz Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute mit Matthias Reinhart (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) in einer Telefonkonferenz besprechen. Die Einwahldetails erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk.Ansprechpartner Petra Märk Head Investor Relations Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: petra.maerk@vzch.comwww.vzch.com/investor-relations Adriano Pavone Leiter Medienarbeit Telefon: 044 207 25 22 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com www.vzch.com/medien Zum VZ Das VZ ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Vermögensverwaltung, Pensionierungs- und Nachlassberatung für Privatpersonen sowie die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zürich, und das VZ ist an 32 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent.Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Die wichtigsten Kennzahlen Erfolgsrechnung (CHF '000)

1. HJ 2018 2. HJ 2017 1. HJ 2017 Betriebserträge 141'334 132'479 127'756 Betriebsaufwand 78'554 78'108 71'086 Betriebsergebnis (EBITDA) 62'780 54'371 56'670 Reingewinn1 48'700 42'659 44'164

1 Inklusive Minderheitsanteile.Bilanz (CHF '000)

30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Bilanzsumme 2'969'931 2'703'475 2'320'945 Eigenkapital1 467'452 459'470 420'379 Netto-Liquidität2 369'385 366'001 378'849

1 Inklusive Minderheitsanteile.2 Beinhaltet: Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen, Wertschriften, Finanzanlagen abzügl. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, langfristige Finanzverbindlichkeiten und Bankverpflichtungen.Eigenkapitalkennzahlen

30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Eigenkapitalquote1 15,7% 17,0% 18,1% Harte Kernkapitalquote (CET 1) 27,5% 30,4% 29,9%2 Gesamtkapitalquote (T1 & T2) 27,5% 30,4% 29,9%2

1 Eigenkapital im Vergleich zur Bilanzsumme gemäss konsolidierter Bilanz.2 Die VZ Gruppe verwendet seit dem Berichtsjahr 2017 erstmals den internationalen Ansatz (SA-BIZ). Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte per 30.06.17 entsprechend angepasst.Verwaltungsbestände (CHF Mio.)

30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Assets under Management 22'653 21'775 19'982

Personalbestand

30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017 Vollzeit-Äquivalente 872,7 840,4 793,7

Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IIHVQDVHNCDokumenttitel: Medienmitteilung_15082018Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: VZ Holding AG Beethovenstrasse 24 8002 Zürich

Schweiz Telefon: +41 44 207 27 27 Fax: +41 44 207 27 28 E-Mail: ir@vzch.com Internet: www.vzch.com ISIN: CH0028200837 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

714259 15.08.2018 CET/CEST