EQS-News: CEVA Logistics betreibt erstes APAC-Distributionszentrum für Honeywell Aerospace Trading

CEVA Logistics betreibt erstes APAC-Distributionszentrum für Honeywell Aerospace Trading

Kuala Lumpur, Malaysia, 3 September, 2018 - CEVA Logistics wurde mit dem Betrieb des ersten Distributionszentrums in Asien-Pazifik für Honeywell Aerospace Trading (HAT) beauftragt. Das neue Distributionszentrum mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia, bietet den Endkunden Supply-Chain-Lösungen für gebrauchte, zertifizierte Teile von HAT.

CEVA Logistics wird im Industriepark Bukit Jelutong eine klimatisierte Anlage und Zollager für Rohstoffe und Fertigprodukte für den Export und die lokale Distribution betreiben. CEVA Logistics wird auch einer der Lieferanten sein, die für HATs globales Luftfracht- und Importmanagement, Co-Packing und Zollabfertigung in Malaysia verantwortlich sind. Diese Gesamtlösung ermöglicht HAT einen schnellen Zugriff auf seinen Lagerbestand, so dass sich das Unternehmen auf seine Kernkompetenzen bei der Bereitstellung von Qualität und rechtzeitigem Support für Endbenutzer konzentrieren kann.

"Wir freuen uns, das erste APAC-Distributionszentrum für Honeywell Aerospace Trading betreiben zu können. CEVA Logistics darf auf eine erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit mit Honeywell auf globaler und regionaler Ebene zurückblicken, indem wir unserem Kunden End-to-End-Supply-Chain-Lösungen anbieten, die es ihm ermöglichen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Diese neue Anlage wird ein zusätzlicher Betrieb sein, zusätzlich zum Lagergeschäft von Honeywell Aerospace, das wir seit 2017 betreiben", sagt Elaine Low, Executive Vice President Southeast Asia von CEVA.

In Südostasien verfügt CEVA Logistics mit Honeywell über ein starkes Portfolio, das aus Kontraktlogistik- und Frachtmanagementlösungen in Kuala Lumpur und Jakarta, Indonesien, sowie Zollabfertigung in Indonesien, Malaysia und Singapur besteht. Das Team wird weiter eng mit Honeywell zusammenarbeiten, um zusätzliche robuste Supply-Chain-Lösungen in der Region zu entwickeln.Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

