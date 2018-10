EQS-News: CEVA Logistics ernennt Serge Corbel zum neuen CFO mit Wirkung

CEVA Logistics AG, CH0413237394

Baar, Schweiz, 5. Oktober 2018 - CEVA Logistics hat Serge Corbel zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er wird seine neue Position per 15. Oktober 2018 antreten. Peter Waller, seit 2016 Group CFO, wird seine Karriere außerhalb des Unternehmens weiter verfolgen.

Peter Waller hat sowohl zum Börsengang der Gesellschaft im Mai 2018 als auch zur erfolgreichen Refinanzierung des Unternehmens einen großen Beitrag geleistet. Der Verwaltungsrat und Xavier Urbain, CEO von CEVA Logistics, sind Peter Waller für seine hervorragende Arbeit bei der Vorbereitung von CEVA Logistics auf die Anforderungen des Kapitalmarktes sehr dankbar. Um das Unternehmen bei der weiteren Umsetzung seiner Geschäftsstrategie zu unterstützen, die Gruppe zu transformieren und auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen sind jedoch ein anderer professioneller Hintergrund und umfassende Erfahrung in der Logistik erforderlich.

Serge Corbel ist seit mehr als 30 Jahren in der Logistikbranche und seit mehr als 25 Jahren für das französische Schifffahrts- und Logistik-Unternehmen CMA-CGM tätig. Er verfügt über umfangreiche Branchen-Kenntnisse und hat umfassende Erfahrung in der Leitung komplexer Finanzorganisationen. Serge Corbel war in Europa, Amerika und Asien tätig und einer der wichtigsten Finanzarchitekten für das Wachstum von CMA-CGM. Zudem leitete er mehrere Firmen-Akquisitionen und -Integrationen, zuletzt jene von Neptune Orient Lines (NOL) und American President Lines (APL). In seiner letzten Position bei CMA-CGM war er CFO von APL, ein Unternehmen von CMA-CGM, mit Sitz in Singapur.

"Ich möchte Peter Waller für sein Engagement und seinen Beitrag, der für die Neuausrichtung des Unternehmens sehr wichtig war, danken. Ich freue mich, Serge Corbel als neuen CFO begrüßen zu dürfen. Er verfügt über umfassende Erfahrung und weist große Erfolge bei der Unterstützung des Wachstums von Unternehmen auf", sagt Xavier Urbain, CEO von CEVA Logistics.Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

Investoren: Pierre Benaich SVP Investor Relationspierre.benaich@cevalogistics.com +41 41 547 0048 Medien: Matthias Hochuli Group Head of Marketing and Communicationsmatthias.hochuli@cevalogistics.com +41 41 547 00 52 Cathy Howe Pilot Marketingch@pilotmarketing.co.uk Tel: +44 (0)208 941 5381

CEVA - Making business flow CEVA Logistics, ein globaler Asset-Light Third-Party-Logistics Anbieter, entwickelt und betreibt führende Lösungen für die Lieferketten von grossen und mittleren nationalen und internationalen Unternehmen. Das integrierte Netzwerk in Freight Management und Contract Logistics des Unternehmens erstreckt sich über mehr als 160 Länder. Ungefähr 56.000 Mitarbeiter schaffen effektive Logistik-Lösungen für eine Vielzahl von Industriesektoren. Dabei nutzt CEVA Logistics seine betriebliche Expertise, um herausragende Dienstleitungen anzubieten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von $7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von $280 Millionen. CEVA Logistics ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker Symbol CEVA kotiert. Für weitere Informationen: www.cevalogistics.com.

