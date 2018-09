EQS-News: CEVA Logistics liefert zusammen mit VARIDESK und der J.J. Barea Foundation Schreibtische für das Hurrikan-geschädigte Puerto Rico

CEVA Logistics AG, CH0413237394

CEVA Logistics liefert zusammen mit VARIDESK und der J.J. Barea Foundation Schreibtische für das Hurrikan-geschädigte Puerto Rico

Houston, TX USA, 17. September 2018 - Der Jahrestag des Hurrikans Maria steht bevor und die Schule für die 240'000 schulpflichtigen Kinder in Puerto Rico beginnt. Viele Kinder werden zu kaputten Schreibtischen, Schimmel von noch undichten Dächern und Wänden, die dringend Farbe benötigen, zurückkehren. Dies wirkt sich auf die Lernumgebung aus.

Als der Hurrikan Maria Mitte September 2017 Puerto Rico traf, gab es massive Hilfsmaßnahmen, um der verwüsteten Karibikinsel lebensrettende Hilfe zu bringen. Mehr als 1'400 Menschen starben an den Folgen des Sturms der Kategorie 4, der Häuser, Straßen, Brücken und die Stromversorgung zerstörte und schwere Überschwemmungen mit sich brachte. Krankenhäuser, öffentliche Gebäude und vor allem Schulen wurden stark beschädigt oder niedergewalzt.

Die J.J. Barea Foundation, Jason McCann, CEO von VARIDESK und Mitbegründer, und CEVA Logistics engagierten sich gemeinsam und unterstützten Schulen in ganz Puerto Rico. J.J. Barea ist in Puerto Rico geboren und ein Dallas Mavericks Basketballstar. Seine gemeinnützige Stiftung setzt sich seit dem Hurrikan vor einem Jahr für die Bewohner der Insel ein. VARIDESK unterstützt seine Stiftung zusammen mit seinem Logistikdienstleister CEVA Logistics. Gemeinsam lieferten die Unternehmen fast 500 Schreibtische und Stühle an vier Schulen in ganz Puerto Rico. Dies half Lehrern und Schülern, den Wiederaufbau nach der Katastrophe zu beginnen.

Das CEVA Logistics-Team organisierte drei 40-Fuß-Seecontainer, die mit den gespendeten Möbeln von VARIDESK von Dallas, Texas, USA nach Puerto Rico transportiert wurden. Lokale CEVA Logistics-Mitarbeiter lieferten die Möbel auf der letzten Meile an jede der vier Schulen auf der Insel. Nachdem Freiwillige die beschädigten Basketballplätze ihrer Schulen neu gestrichen hatten, lud J.J. die Kinder ein, ihre neuen Schreibtische zu sehen und an einem Basketballkurs an seiner Alma Mater, Acadamia Immaculata Concepcion in Mayaguez, teilzunehmen. Danach folgte eine besondere Zeremonie zur Umwidmung der Schulen.

"Es dauert Jahre, bis man sich von einer solchen Naturkatastrophe erholt. Zudem ist Puerto Rico eine Insel, was eine zusätzliche Herausforderung ist, da alle Güter per Flugzeug oder Schiff transportiert werden müssen. Dies erhöht den logistischen Aufwand weiter," sagt J.J. Barea. "Das richtige schulische Umfeld, Materialien und Unterlagen zum Unterrichten sind entscheidend für das Lernen, und ich möchte CEVA Logistics für ihren Beitrag zum Projekt danken. CEVA hilft uns, dass diese Schüler und Lehrer das neue Schuljahr mit neuen Tischen und Stühlen neu beginnen können," fügt er hinzu. Jason McCann, CEO-Mitbegründer von VARIDESK, sagt: "Wir sind unglaublich inspiriert von Puerto Ricos Geist und seiner Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden. Wir wollten den Schülern Ressourcen zur Verfügung stellen, um zu lernen und zu gedeihen, und die Gemeinschaft wissen lassen, dass wir uns um sie kümmern und ihnen helfen wollen. Wir fühlen uns geehrt, Teil der Bemühungen von J.J.'s Stiftung in Puerto Rico zu sein." "Es war uns eine Freude, einer so wertvollen Sache zu helfen und so vielen jungen Menschen in Puerto Rico nach den verheerenden Folgen des Hurrikans Maria wieder ein angemessenes Lernumfeld zu bieten", sagt Michael O'Donoghue, Geschäftsführer von CEVA Logistics für Nordamerika.Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

