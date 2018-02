Equifax integriert das digitale Sicherheitssystem von Entersekt

Entersekt, ein führendes Unternehmen im Bereich der Push-basierten Authentifizierung und der Sicherheit mobiler Anwendungen, gab heute eine Technologiepartnerschaft mit dem globalen Unternehmen für Informationslösungen Equifax Inc. (NYSE:EFX) bekannt. Equifax hat das Produkt Transakt von Entersekt lizenziert, um als zusätzliche Sicherheitsebene dem Schutz der Equifax Online- und Mobildienste zu dienen.

Trotz seiner fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ist Transakt äußerst anwenderfreundlich. Die auf digitalen Zertifikaten basierende Technologie, welche durch 56 Patente in den Vereinigten Staaten und anderswo geschützt ist, identifiziert jedes registrierte mobile Gerät eindeutig, stellt seine fortgesetzte Integrität als Authentifizierungsfaktor sicher und öffnet einen vertrauenswürdigen Kanal zwischen ihm und dem digitalen Dienstanbieter. Über diesen vertrauenswürdigen, angriffsundurchlässigen Kanal bestätigen die Benutzer ihre Identität, wenn sie auf ihre Konten zugreifen und sensible digitale Transaktionen veranlassen.

„Das marktführende Angebot von Entersekt ermöglicht uns, unsere verlässlichen Dienste auf verschiedene neue digitale Kanäle auszudehnen“, sagte Gaurav Khanna, Senior Vice President für Global Product Management und New Product Innovation bei Equifax. „Durch die Ergänzung unserer Plattformen um Transakt erhalten wir einen sicheren Weg, um unsere Kunden zu identifizieren, zu erreichen und mit ihnen zu interagieren.“

Sherif Samy, Senior Vice President North America von Entersekt, sagte über die neue Partnerschaft: „Wir freuen uns darauf, mit Equifax zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Identität und der persönlichen Daten ihrer Kunden zu verbessern. Diese Allianz ist Teil unserer langjährigen Strategie, mit führenden weltweiten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um sie bei der Einführung von Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen, die das Beste in Bezug auf digitale Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit darstellen.“

Die bahnbrechende Fintech von Entersekt ist weltweit im Einsatz. Ihre Technologie, die sich über mehrere Anwendungsfälle in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Gesundheitswesen und Behörden erstreckt, schafft Sicherheitsgefühl bei Verbrauchern und innovatives Denken bei Entwicklern digitaler Produkte – während es Unternehmen dabei hilft, der Sicherheits- und Compliance-Kurve immer einen Schritt voraus zu sein.

Über Entersekt

Entersekt ist ein Innovator im Bereich der Push-basierten Authentifizierung und App-Sicherheit. Das einzigartige Konzept des Unternehmens nutzt die Stärken der digitalen Zertifikatstechnologie mit dem Komfort von Mobiltelefonen, um Finanzdienstleistungsunternehmen und ihren Kunden einen Rundumschutz vor Online-Betrug zu bieten. Die patentierten Sicherheitsprodukte von Entersekt, die auf offenen Technologien für hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und einfache Integration basieren, schützen täglich Millionen von Geräten und Transaktionen, während sie die weltweit strengsten gesetzlichen Richtlinien erfüllen. Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf Entersekt, um das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und ihren Kunden zu stärken und auf diesen Beziehungen aufzubauen, indem sie überzeugende, benutzerfreundliche neue Mobil- und Online-Dienste einführen. Weitere Informationen zu Entersekt finden Sie auf www.entersekt.com.

Über Equifax

Equifax ist ein globales Unternehmen für Informationslösungen, das einzigartige Daten, innovative Analysen, Technologien und Branchenwissen einsetzt, um Organisationen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt zu stärken, indem sie Wissen in Erkenntnisse umwandelt, die erlauben, fundiertere geschäftliche und persönliche Entscheidungen zu treffen. Equifax hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist in 24 Ländern in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist Mitglied im Standard & Poor's (S&P) 500 Index und ihre Stammaktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol EFX gehandelt. Equifax beschäftigt weltweit 10.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.equifax.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

