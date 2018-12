equinet Bank AG und Pareto Securities AS vollziehen Zusammenschluss

equinet Bank Aktiengesellschaft,

equinet Bank AG und Pareto Securities AS vollziehen ZusammenschlussFrankfurt, 03. Dezember 2018. Die equinet Bank AG und die norwegische Investmentbank Pareto Securities AS haben die geplante Zusammenführung ihrer Geschäftsaktivitäten erfolgreich abgeschlossen. Alle notwendigen Gremien haben für die Umsetzung ihre Zustimmung erteilt. Der Geschäftsbetrieb der equinet Bank geht damit im Ganzen an die Pareto Securities AS über. Die operativen Geschäftsprozesse sowie die gesamte Belegschaft der equinet Bank sind ab sofort in der deutschen Niederlassung der Pareto Securities mit Sitz in Frankfurt am Main konzentriert. Mit diesem Schritt haben die Aktionäre der equinet Bank den Erfordernissen des Marktes in Hinsicht auf Internationalität und nachhaltiger Kapitalausstattung Rechnung getragen.

Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG, erklärt: "Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss bieten wir in der neuen Organisationsstruktur ein vollumfängliches Investmentbanking-Produktangebot und können das deutliche Potential bei mittelständischen Unternehmen noch stärker ausschöpfen. Mit der Zugehörigkeit zu einer global agierenden Bankengruppe können wir für unsere Kunden einen deutlich breiteren und internationaleren Marktzugang nutzbar machen. In Kombination mit unserer ausgewiesenen Kompetenz in Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen sind wir in Zukunft noch besser aufgestellt, um die attraktiven Möglichkeiten in einem sich stark wandelnden Marktumfeld zu nutzen."

Ole Henrik Bjørge, CEO von Pareto Securities, kommentiert: "Der Zusammenschluss mit equinet markiert einen wichtigen Meilenstein bei unserer internationalen Expansion und hilft uns dabei, unsere Präsenz in Zentral- und Nordeuropa weiter zu stärken. Deutschland ist ein wichtiger Finanzmarkt in Europa - und insbesondere unsere High Yield Bonds passen gut zum deutschen Markt. Mit dem equinet-Team an unserer Seite wollen wir das Deutschlandgeschäft weiter ausbauen."

Über Pareto SecuritiesDie 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Über equinet Bank AGDie equinet Bank AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, wurde 1999 gegründet und versteht sich als "Unternehmer unter den Bankern". Sie betreut vor allem mittelständische Unternehmen in Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen und bietet Handels- und Sales-Dienstleistungen, sowie Research-Produkte an.

Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Henryk Deter / Thorben Burbach Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-23 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: burbach@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

