19.11.2018 - 13:57 Uhr Er legte sich in fremdes Bett: So viel muss Corsin T. für seine Suff-Tour in Chur blechen

Corsin T.** (19) landet im Vollrausch in der falschen Wohnung im falschen Bett. Da weder die unfreiwilligen Gastgeber noch Polizei und Sanität ihn wecken können, bringt ihn die Ambulanz ins Spital. Das hat kostspielige Folgen für den Trunkenbold.