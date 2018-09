Erfahrene Gartner-Analystin Pat Phelan kommt als VP Marktforschung zu Rimini Street

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute die Ernennung von Pat Phelan zur Vice President Marktforschung bekannt. In dieser neuen Funktion ist Phelan zuständig für Forschung innerhalb des gesamten Marktes für Unternehmenssoftware, inklusive Anwendungen und Technologiestrategien, Softwareanbietersupport, externem Support, Trends bei der IT-Führerschaft und IT-Optimierung. Sie unterstützt außerdem strategische Planung, Diskussionen auf der leitenden Führungsebene, Geschäftsentwicklung und Vertriebsabwicklung durch die Bereitstellung quantitativer und qualitativer strategischer Einblicke für Lizenznehmer von Unternehmenssoftware.

Veteran Gartner Analyst Pat Phelan Joins Rimini Street as VP of Market Research (Photo: Business Wire)

„Als Gartner-Analystin habe ich die Entwicklungen bei Rimini Street seit der Firmengründung 2005 bis zur Börsenzulassung bei Nasdaq 2017 aufmerksam mitverfolgt, als das Unternehmen der erste und einzige an der Börse notierte Anbieter von externem Support für Unternehmenssoftware wurde. Im Laufe dieser Zeit habe ich Hunderte von Kunden beraten, die einen Wechsel von den Mega-Anbietern zu Rimini Street erwogen. Dabei war ich stets beeindruckt von der Vision, der Strategie, dem Geschäftsmodell, den Führungsqualitäten und den Abläufen bei dem Unternehmen“, sagte Phelan. „Das Leistungsversprechen von Rimini Street, Support auf Premium-Ebene mit Einsparungen von bis zu 90 % im Vergleich zum Softwareanbietersupport anzubieten sowie Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen die hybride Unternehmenssoftware-Landschaft eines Kunden in dessen eigenem Datenzentrum und in der Cloud modernisiert, zukunftsfähig gemacht, gesichert und betrieben werden kann, stellt eine disruptive, attraktive Alternative zu herkömmlichen, teuren und weniger hochwertigen Angeboten von Softwareanbietern und anderen externen Firmen dar.“

„Rimini Street war schon immer mit Abstand eindeutig die Nummer eins auf dem weltweiten Markt für externen Support für Unternehmenssoftware. Das beweisen das Wachstum des Unternehmens sowie begeisterte und hochrangige Kunden. Heute liefert Rimini Street den Lizenznehmern von Unternehmenssoftware eine noch innovativere, intelligentere Support-Vision auf einer breiteren Plattform unterstützter Produkte. Dazu gehören SaaS-Produkte wie Salesforce.com, die ganz dafür konzipiert wurden, dass die Kunden IT zugunsten von Wettbewerbsvorteilen und Wachstum einsetzen können. Ich wollte bei der Realisierung dieser spannenden Vision sowie der weiteren disruptiven Veränderung des traditionellen Marktes für Unternehmenssoftware mitwirken“, sagte Phelan weiter.

Phelan bringt umfangreiche Expertise in der Branche für Unternehmenssoftware mit zu Rimini Street

Phelan hat mehr als 37 Jahre Erfahrung mit Software-Anwendungspaketen in verschiedenen Branchen, darunter kommerzielle Hersteller, Servicefirmen und Regierungsbehörden. Unmittelbar vor Rimini Street war Phelan 18 Jahre lang bei der weltweit tätigen Analysefirma Gartner tätig. Dort fungierte sie als Vice President Forschung für Unternehmenssoftware und ERP-Produkte und war führende Analystin im Bereich externer Support für Unternehmenssoftware. Während ihrer Zeit bei Gartner lieferte Phelan für CIOs und IT-Führungskräfte Forschungserkenntnisse und Beratung zu Strategien und Optionen für den Umgang mit Lebenszyklus und Kosten für Unternehmensanwendungen. Sie veröffentlichte zudem fast 300 Forschungsberichte zu zahlreichen für den Markt für Unternehmenssoftware relevanten Themen. Vor ihrer Zeit bei Gartner leitete Phelan die HR-Systempraxis bei Grant Thornton und baute eine HR-Systempraxis bei Ernst & Young mit auf. Sie begann ihre IT-Laufbahn bei Marathon Oil Company als Systemanalystin, die sich um individuelles Systemdesign kümmerte.

„Pat bringt umfassende Kenntnisse, Erfahrungen und Einblicke aus der Unternehmenssoftwarebranche mit. Diese werden dem Unternehmen und unseren Kunden nützen, wenn wir unser Portfolio aus Softwaresupport und -produkten weiter ausdehnen, und wir freuen uns sehr, dass sie zu uns kommt“, sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street.

Um sich das aktuelle, von Pat Phelan verfasste Whitepaper von Rimini Street, „The World of Enterprise Applications is Changing – Is It Time to Reroute Your ERP Roadmap?“ herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 % ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.620 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

