Erfolgreicher Dienstag für RTL II

München -

- Starker Vorabend überzeugt ab 17 Uhr - Sozialdokus und "The Walking Dead" punkten am Abend - RTL II-Tagesmarktanteil von 6,6 %

RTL II kann auf einen erfolgreichen Dienstag zurückblicken. Bereits um 17 Uhr überzeugte eine neue Folge "Krass Schule - Die jungen Lehrer" mit 6,9 % MA (14-49 Jahre) und 11,1 % MA bei den 14-29-Jährigen und lag somit deutlich über Senderschnitt. Gewohnt überzeugend performten die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" im Anschluss: 10,4 % MA (14-49 Jahre) und 16,4 % MA (14-29 Jahre) erreichte das Format aus der Domstadt, ehe die Soap aus der Hauptstadt 10,2 % (14-49 Jahre) und 15,1 % MA (14-29 Jahre) erreichte.

Zudem bleibt Armut weiterhin ein relevantes gesellschaftliches Thema: Der Auftakt von "Armes Deutschland - Deine Kinder" verlief mit 7,5 % MA in der klassischen Zielgruppe und bis zu 1,46 Mio. Zuschauern gesamt erfolgreich. Im Anschluss steigerte sich eine weitere Folge "Armes Deutschland" auf 8,8 % MA (14-49 Jahre).

Zu später Stunde stimmten sich die Zuschauer bereits auf die neuen Folgen "The Walking Dead" ein: Zwei Folgen der siebten Staffel erreichten nach 23 Uhr 7,1 % MA (14-49 Jahre) und 8,9 % MA (14-49 Jahre). Auch in der jungen Zielgruppe war das Format sehr gefragt: 7,4 % MA und 11,1 % MA schlugen hier zu Buche. Die Free-TV-Premiere der achten Staffel von "The Walking Dead" startet am Freitag, den 12. Oktober, um 23 Uhr.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,6 % MA (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 09.10.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

