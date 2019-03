Erfrischend neu: Website motorradonline.de ist schnellste und aktuellste Motorrad-Seite im Netz

Stuttgart - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Die Website https://motorradonline.de der MOTOR PRESSE STUTTGART verbindet den Wechsel auf das neue CMS-System InterRed mit einem Refresh von Inhalt und ...

Stuttgart -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Die Website https://motorradonline.de der MOTOR PRESSE STUTTGART verbindet den Wechsel auf das neue CMS-System InterRed mit einem Refresh von Inhalt und Design. Der überarbeitete Online-Auftritt von MOTORRAD, der größten Motorrad-Zeitschrift Europas, startet pünktlich zum Beginn der Zweiradsaison. "Es ist die schnellste und aktuellste Motorrad-Seite im Netz", sagt Jochen Knecht, Chefredakteur Digital im Geschäftsbereich Mobilität.

Inhaltlich hat sich https://motorradonline.de neu aufgestellt und ist jetzt noch konsequenter auf die relevanten Themen der User ausgerichtet. "Dazu gehört vor allem eine neue Navigation, die sich komplett an den Themenwelten orientiert, die Motorradfahrer interessieren, also Motorräder, Bekleidung, Zubehör, Reisen, Ratgeber, Sport & Szene" beschreibt Jochen Knecht die Neuausrichtung. Neben topaktuellen Inhalten setzt die Redaktion auf mehr Nachhaltigkeit und investierte ins Storytelling der einzelnen Inhalte. Zudem wurde die exklusive Vorteilswelt für Abonnenten, der MOTORRAD HELDEN CLUB, auf motorradonline.de integriert.

Die Gestaltung ist offener, luftiger und überzeugt durch seine größere Nutzerfreundlichkeit. Dank einer überarbeiteten Bildergalerie und einer verbesserten Video-Einbindung stehen der Redaktion weitere Elemente zur Verfügung, mit denen die Inhalte attraktiver gestalten können. Dazu zählen ein neues Voting-Tool oder HTML-Elemente, mit denen sich zum Beispiel Inhalte aus sozialen Netzwerken gewinnen lassen. "Neben der Homepage haben wir auch die Motorrad-App in Inhalt und Handhabung runderneuert und somit an Schnelligkeit gewonnen. In ihr finden unsere Nutzer nun auch alle Inhalte von motorradonline.de" erklärt Marcel Leichsenring, Projektleiter Digital im Bereich Motorrad, die Neuerungen der mobilen Kanäle.

Nach auto-motor-und-sport.de und dem Refresh der Flugportale ist motorradonline.de die dritte Online-Plattform der MOTOR PRESSSE STUTTGART, die im Rahmen der Digitaloffensive künftig mit dem CMS InterRed arbeitet. "Mit der hausweiten Vereinheitlichung unseres CMS-Systems können wir sowohl im Redaktionsbereich als auch auf technischer Ebene wie bei neuen Tools Synergien nutzen", sagt Jochen Knecht.

OTS: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133391 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133391.rss2

Pressekontakt: Carolin Brehm Referentin Unternehmenskommunikation Motor Presse Stuttgart Tel.: +49 711 182-1265 cbrehm@motorpresse.de www.motorpresse.de www.facebook.com/motorpresse