Erleben und Erholen in Südafrikas traumhafter Natur

Shamwari Private Game Reserve, ein malariafreies Reservat in Südafrika, hat neue Besitzer und nun die erste Phase einer 25 Millionen US-Dollar teuren Erneuerung abgeschlossen. Zwei neu renovierte Lodges wurden bereits eröffnet: das Flaggschiff Eagles Crag und die Riverdene Family Lodge.

Zürich (pts027/26.09.2018/11:30) - Shamwari Private Game Reserve, ein malariafreies Reservat in Südafrika, hat neue Besitzer und nun die erste Phase einer 25 Millionen US-Dollar teuren Erneuerung abgeschlossen. Zwei neu renovierte Lodges wurden bereits eröffnet: das Flaggschiff Eagles Crag und die Riverdene Family Lodge.

Das Reservat liegt in der ökologisch und kulturell bedeutsamen Ostkap-Provinz in der Nähe von Port Elizabeth, in einem bewaldeten Talboden am Fuss einer Klippe. Es ist bekannt für seine systematische wissenschaftliche Wiederherstellung unter Beachtung der Naturschutzprogramme. Die ökologische Vielfalt im Reservat und die Wiederansiedlung der "Big Five" sowie anderer einheimischer Tierarten standen die letzten 25 Jahre im Zentrum. Unter der Führung von neuen Investoren wurde das Shamwari Private Game Reserve nun renoviert und ausgebaut. Gemäss CEO Joe Cloete bietet diese Investition nicht nur mehr Luxus für die Gäste, sondern sie ermöglicht auch die Finanzierung der wichtigen Naturschutzarbeit: "Wir möchten, dass Shamwari eines der besten Wildtiererlebnisse der Welt ist, so dass wir ein aussergewöhnlich erfolgreiches 25-jähriges Schutzprogramm aufrechterhalten und ausbauen können."

Familienorientiert und entspannend

Eine neue Aussichtsplattform mit einer Feuerstelle und zwei privaten Essräumen hebt die Gäste buchstäblich über die Baumkronen des Waldes, während die individuellen Mahlzeiten von einmaligen Ausblicken begleitet werden. Im Erdgeschoss hat die renovierte Lodge eine Unterhaltungslounge mit Billardtisch und Fitnessraum. Die Spa-Einrichtungen sowie die neun eigenständigen Suiten, von denen jede zwei Schlafplätze bietet, wurden umfassend modernisiert. Jede Suite verfügt zudem über Innen- und Aussenduschen sowie ein beheiztes Tauchbecken.

Die Riverdene Family Lodge ist fast vollständig neu gebaut worden. Die neun geräumigen Zimmer sind ideal für Familien mit mehreren Generationen. Alle Zimmer sind miteinander verbunden, so dass die Gäste während des Tages Zeit für die Familie haben und die Privatsphäre als Erwachsene geniessen können, nachdem die Kinder im Bett sind. Das familienorientierte Design lässt sich auch von aussen erkennen, wo ein beaufsichtigter Outdoor-Abenteuerspielplatz für Kinder mit Klettertürmen, erhöhten Gehwegen und Seilrutschen eingerichtet ist - speziell für Shamwari entworfen. Es gibt ausserdem einen Spielbereich für Kleinkinder, ein Labyrinth und ein Mini-Fussballfeld. Wenn die Gäste nicht auf Pirschfahrten sind oder sich im Spielbereich vergnügen, gibt es viele organisierte Aktivitäten für Kinder, darunter ein "Kids on Safari"-Programm mit Tracking und Tierverhalten, Sternenbeobachtung, Besuch der "Born Free Foundation" und Pizzaabende.

Für Eltern, die ein bisschen Ruhe suchen, bieten die Poolbar, die Lounge und das Restaurant mit Blick auf ein nahegelegenes Wasserloch ruhige Bereiche zum Entspannen.

Weitere Ausbauschritte

Die nächste Phase des Projekts umfasst die Renovierung des historischen Herrenhauses Long Lee Manor und die umfassende Neugestaltung der angrenzenden Unterkünfte, um 18 Luxus-Suiten zur Verfügung zu stellen. Ein neues Luxus-Zeltcamp wird ebenfalls gebaut. Bilder der Lodges, des Reservats und der dortigen Flora und Fauna finden Sie hier: http://bit.ly/2DaJiuD

Medienkontakt: L&W Communication AG Dr. Hans Reis Tel.: +41 44 389 22 22 E-Mail: hans@lw-com.com

Stephen Forbes, Director Switchboard: +27 21 683 6464 Cell: +27 82 5734379 E-Mail: stephenf@meropa.co.za

(Ende)

Aussender: L&W Communication AG Ansprechpartner: Stefan Kuehnis Tel.: +41 44 389 22 22 E-Mail: stefan@lw-com.com Website: www.lw-com.com

Zürich (pts027/26.09.2018/11:30)