Erlebnisdesign by Private Selection Hotels

Luzern (pts016/15.03.2019/11:40) - Die Private Selection Hotels signieren neu als Private Selection Hotels & Tours. Das Gütesiegel für 56 privat geführte Erstklass- und Luxushotels mit ganz besonderem Charme in Europa möchte damit den Gästen nicht nur ihre hohen Ansprüche an ihr Ferienhotel, sondern an das gesamte Ferienerlebnis erfüllen. Neben der Erholung wollen diese Gäste auch Neues und Spannendes erleben, sich aktiv betätigen, Natur und Kultur, Wellness und Genuss, Geschichte und Gegenwart verbinden - ohne zeitraubende Vorbereitung.

Die Erlebnisdesigner der Private Selection Hotels & Tours haben also unzählige Gästewünsche und viele Geheimtipps zusammengetragen und daraus eine Reihe von attraktiven Rundreisen von Hotel zu Hotel entworfen, die teilweise zu Fuss, mit dem Rad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Motorrad oder dem eigenen (oder gemieteten) Wagen erlebt werden. Wichtig bei allen Angeboten ist die durchgehende Servicekette, denn die Reise soll von A bis Z zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

So entstanden zum Beispiel die UNESCO Tour (Schweiz oder Italien/Frankreich) für Selbstfahrer, "Best of Berner Oberland" für Wanderer und Biker, eine Postauto-Tour kreuz und quer durch's Bündnerland, die exklusive Weintour durch die Toskana oder die 3-Länder Alpentour mit dem Motorrad. Dies nur einige der 30 Erlebnisreisen, die im neuen Magazin "zauberhaft persönlich" präsentiert werden.

Das Erlebnismagazin "zauberhaft persönlich" kann kostenlos bestellt werden unter Tel. 041-368 10 05 oder per E-Mail an: info@privateselection.ch.

