Ernennung von Nicholas Draeger zum neuen CEO der Novaremed AG

Der Verwaltungsrat der Novaremed AG, eines Schweizer Biopharma-Unternehmens, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung befasst, gibt die Ernennung von Nicholas Draeger zum neuen CEO bekannt. Draeger wird die neue Position mit sofortiger Wirkung übernehmen. Der frühere CEO und Gründer Eli Kaplan wird eine neue Position im Unternehmen bekleiden, um die Weiterentwicklung des führenden Produkts und den Ausbau der Medikamentenpipeline des Unternehmens zu unterstützen.

Nicholas Draeger ist 53 Jahre alt. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pharma, Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung und in der Lebensmittelindustrie. Er begann seine Pharmaindustrie-Karriere bei Roche und Recordati in den Bereichen Forschung und globale Geschäftsentwicklung. Danach wechselte er als Head of Biotechnology Research zu Credit Agricole Indosuez Cheuvreux, einem führenden, europaweit tätigen Broker-Unternehmen. Daran anschließend war er im Bereich Healthcare-Portfoliomanagement tätig, zunächst als Portfolio Manager bei BB Biotech, dann als Gesellschafter bei Adamant BioMedical Investments. Bei beiden Unternehmen handelt es sich um führende europäische institutionelle Investoren im Gesundheitswesen. Er war außerdem als CEO bei Nurevas International tätig, einem Unternehmen der Lebensmittelindustrie in Ghana, das er 2011 mitbegründete. Draeger verfügt über einen Bachelor-Abschluss der südafrikanischen University of Natal, er hat an der britischen University of Cambridge im Fach Bioverfahrenstechnik promoviert und besitzt zudem einen MBA-Abschluss der britischen Warwick Business School.

„Ich freue mich sehr, dass ich nun dem Team von Novaremed angehören werde. Ich sehe der Zusammenarbeit mit dem Managementteam und dem Verwaltungsrat entgegen, um die bisher geschaffenen hervorragenden Grundlagen weiter auszubauen. Ich möchte Eli Kaplan dafür danken, dass er Novaremed gegründet und dazu beigetragen hat, dieses ausgezeichnete Unternehmen so weit voranzubringen“, so Draeger.

Eli Kaplan, ehemaliger CEO und Gründer der Novaremed AG, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Ich gratuliere Nicholas Draeger zu seiner neuen Position und wünsche ihm alles erdenklich Gute, um Novaremed beim Erreichen seiner kurzfristigen und langfristigen Ziele voranzubringen.“

Hinweise für Redakteure:

Über Novaremed

Novaremed Ltd. wurde 2008 in Israel gegründet. Ende 2017 wurde das Unternehmen als Novaremed AG in der Schweiz eingetragen. Novaremed entwickelt NRD.E1, einen oral aktiven niedermolekularen Wirkstoff mit einem differenzierten Wirkmechanismus zur Behandlung der Schmerzen bei diabetischer Neuropathie (DPN). In einer Phase-2a-Konzeptstudie zeigte NRD.E1 eine klinisch relevante Reduktion der von Patienten berichteten Schmerzen. Novaremed bereitet derzeit eine globale Phase-2b-Studie für DPN vor, die voraussichtlich im vierten Quartal 2019 beginnen wird.

