Presseinformation:Erneut großer Zuspruch beim Vermögensverwalter-Forum; Vorstellung Online-Plattform Vermögensfuchs

Unterschleißheim, 1. Oktober 2018: Auf dem etablierten Vermögensverwalter-Forum im Sofitel München Bayerpost, das am vergangenen Donnerstag bereits zum 5. Mal in Folge stattfand, waren über 200 Vermögensverwalter zu Gast und nahmen an den zahlreichen Vorträgen zu Kapitalmarkt- und Digitalisierungsthemen teil.

Zum Thema "Stärker durch Kooperationen in der digitalen Vermögensverwaltung" diskutierten Erik Podzuweit, Gründer von Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH, Simon Brunke, Mitglied des Vorstands der Exporo AG, Thomas Fuerst, Mitglied des Vorstands von Die Sparkasse Bremen AG und Michael-Philip Müller, Co-Leiter Online-Vermögensverwaltung bei Solidvest, in illustrer Runde.

Hochkarätige Redner wie unter anderem Tong Li, CEO Bank of China International und Arno Schäfer, CEO DTM Deutsche Tele Medien GmbH sowie Volker Stix, Geschäftsführer FC Bayern Basketball GmbH, hielten spannende Vorträge.

Außerdem präsentierten sich folgende Fonds-Manager und stellten sich den Fragen der Teilnehmer: Frank Fischer, CEO und CIO von Shareholder Value Management; Florian Bohnet, Leiter Research & Portfoliomanagement von DJE Kapital AG; Marcus Storr, Head of Alternative Investment von FERI Trust GmbH; Dr. Carsten Lang, Mitglied des Vorstands von HM Trust AG sowie Stefan Riße, Kapitalmarktstratege von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Eines der Highlights des Tages war wie schon häufig die altbekannte Expertenrunde. Neben den Vertretern der Baader Bank Uto Baader, Gerhard Schwarz und Robert Halver diskutierten die Gäste Frank Fischer, Shareholder Value Management, und Marcus Storr, FERI Trust GmbH, aktuelle Entwicklungen am Kapitalmarkt.

Ebenfalls stellte die Baader Bank ihre weiterentwickelte Online-Plattform für die Unterstützung von Vermögensverwaltern, den Vermögensfuchs, vor. Diese Webseite ermöglicht Endkunden nach ihrem passenden Vermögensverwalter zu suchen und sogar direkt online Kunde zu werden.

"Unser Ziel des Tages war es den Vermögensverwaltern globale Anlagemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld aufzuzeigen sowie sie konkret bei der Digitalisierung und Kundengewinnung zu unterstützen", so Vorstandsmitglied Oliver Riedel.

Auch das von Christoph Mast moderierte Baader Trading Symposium wartete mit prominenten Referenten von BlackRock, Eurex und der Schweizer Börse auf. Die Teilnehmer diskutierten die Entwicklungen im Handel in Europa.

