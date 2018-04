Ernst Russ AG, DE000A161077

Ernst Russ AG setzt positive Geschäftsentwicklung fort

- Vorsteuerergebnis (EBT) von 9,3 Mio. EUR

- Erfolgreiche Flottenerweiterung

- Immobiliengeschäft weiter ausgebaut

Hamburg, 26. April 2018: Die Ernst Russ AG hat im Geschäftsjahr 2017 die strategische Neupositionierung erfolgreich fortgesetzt. Sie präsentiert sich heute als vollintegrierter Asset- und Investmentmanager.

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 44,0 Mio. EUR. Neben dem Schifffahrtsbereich entwickelte sich insbesondere der Immobilienbereich sehr erfreulich. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 9,3 Mio. EUR, nachdem auch im Vorjahr ein positives Ergebnis von über 10 Mio. EUR erzielt werden konnte. Auch das Eigenkapital stieg deutlich von 38,6 Mio. EUR auf 44,9 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich damit auf 38,0 %. Basierend auf den guten Geschäftszahlen entwickelte sich auch der Aktienkurs im Jahr 2017 positiv.

Das aktuell sehr attraktive Marktumfeld mit historisch günstigen Schiffswerten und einem positiven Angebots- und Nachfrageverhältnis haben wir erfolgreich genutzt, um fünf Containerschiffe der aussichtsreichen Feeder-Klasse als Eigen- bzw. Co-Investments zu erwerben. Zwei Schiffe wurden als Eigeninvestments erworben. Das gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner gegründete Investmentvehikel "ElbFeeder" hat weitere drei Schiffe angebunden. Eine Flottenerweiterung durch den Erwerb weiterer Schiffe befindet sich aktuell in der Umsetzung.

"Pareto Deutschland", ein im Jahr 2017 gegründetes Joint Venture der Ernst Russ AG mit der weltweit agierenden norwegischen Pareto Securities AS, konnte erste Projekte erfolgreich umsetzen. So wurden zwei Tanker erfolgreich am norwegischen Kapitalmarkt platziert.

Der Immobilienbereich wurde nachhaltig ausgebaut und die Marktpräsenz intensiviert. Die Konzerntochter Assetando Real Estate GmbH konnte durch die Anbindung und Veräußerung eines Immobilienportfolios mit 210 Einheiten ihre Kompetenz im geförderten Wohnungsbau eindrucksvoll unter Beweis stellen. Ferner hat sie ihr Immobilienmanagementportfolio durch die Akquise von zwei Gesellschaften in Köln um knapp 1 Milliarde Euro erweitert.

"Insgesamt haben wir 2017 eine gute Basis geschaffen, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein", fasst Jens Mahnke, Sprecher des Vorstands der Ernst Russ AG, die stabile Entwicklung der Ernst Russ Gruppe zusammen. "Unser Ziel bleibt es, nachhaltig zu wachsen."

Den Geschäftsbericht 2017 der Ernst Russ AG können Sie als Druckexemplar anfordern oder unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset- und Investmentmanager mit Schwerpunkt auf die Asset-Klassen Schiff und Immobilie. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Ernst Russ Gruppe eine Flotte von rund 150 Container-, Tank-, Bulk- und sonstigen Schiffen betreut. Diese werden aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien verwaltet. Die Ernst Russ Gruppe fungiert als Assetmanager verschiedener Objekte aus den Segmenten Real Estate, Shipping und Alternative Investments. Zum Geschäft der Ernst Russ Gruppe gehören außerdem Treuhanddienstleistungen. Die Unternehmen der Ernst Russ Gruppe betreuen aktuell ein Investitionsvolumen von ca. 6,3 Mrd. EUR in rund 190 Fonds sowie als Investor/Co-Investor. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Bremen, Köln und London. www.ernst-russ.de

Kontakt: Ernst Russ AG Alan Alvarez Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de

26.04.2018

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Burchardstraße 8 20095 Hamburg

Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

679517 26.04.2018