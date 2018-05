05.05.2018 - 13:00 Uhr Erste Jungstörche in Rust am Neusiedler See geschlüpft

Im burgenländischen Rust gibt es Storchennachwuchs. In den Nestern über der Freistadt seien bereits die ersten Jungvögel geschlüpft, berichtete der Obmann des Storchenvereins Rust, Josef Karassowitsch. Wie viele Jungtiere sich insgesamt über den Dächern der Stadt befinden, stehe noch nicht fest. Da die Vögel noch klein und teilweise zugedeckt seien, sei es schwer sie zu zählen.