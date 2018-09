Erstes ESCO-Projekt auf Zypern unterzeichnet von Elena Baturinas Unternehmen RE-Pro

London - RE-Pro Group, ein österreichisches Unternehmen im Besitz der internationalen Milliardärin-Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina, setzt die Ausweitung ihres Geschäfts fort, um erneuerbare Energie zu generieren, zu verwenden und zu vermarkten. Vor kurzem unterzeichnete das ...

RE-Pro Group, ein österreichisches Unternehmen im Besitz der internationalen Milliardärin-Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina, setzt die Ausweitung ihres Geschäfts fort, um erneuerbare Energie zu generieren, zu verwenden und zu vermarkten. Vor kurzem unterzeichnete das Unternehmen das erste ESCO-bezogene Projekt auf Zypern.

Der ESCO- (Energy Services Company) Markt konzentriert sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz in den Einrichtungen und Produktionsanlagen des Kunden. Alle erforderliche Technologie und alles Know-how wurden über Jahre hinweg von RE-Pro und seinem auf Zypern ansässigen lokalen Partner Energy & Beyond entwickelt, einer Tochtergesellschaft der GDL Green Energy Group. Die gemeinsam entwickelte Lösung bietet dem Kunden die nötige Unterstützung für Investition, Ausrüstung und Technologie, einschließlich Installation und Wartung vor Ort. Das erste Projekt wurde mit Paradisiotis Ltd vereinbart, einem der größten Fleischverarbeitungsunternehmen auf der Insel.

Elena Baturina sagte: "Wir freuen uns, dass unser erstes ESCO-Projekt in Betrieb ist; wir sehen eine Menge Potenzial in RE-Pro, insbesondere in den südlichen Regionen von Europa. Unser Fachwissen ermöglicht es extrem energieabhängigen Unternehmen, bis zu 45 % Ihres Energieverbrauchs einzusparen. Für unsere Kunden ist dies nicht einfach eine alternative Stromquelle oder ein Mittel, um Geld zu sparen, sondern ein Weg in eine nachhaltigere, klügere und verantwortlichere Zukunft. Wir haben bereits eine Anzahl weiterer Projekte in der Pipeline."

RE-Pros Aktivitäten auf Zypern stehen im Einklang mit dem regierungsgeführten Programm, das auf mehr Vielfalt bei der Stromerzeugung und die Verbesserung der Energieeffizienz abzielt. Initiativen für erneuerbare Energie und Energieeffizienz reduzieren nicht nur Zyperns starke Abhängigkeit von Diesel, sondern verbessern auch deutlich die CO2-Bilanz eines einzelnen Unternehmens.

Elena Baturina entwickelt seit 2014 ein Unternehmen für erneuerbare Energie. Das Venture spezialisiert sich auf die Konstruktion und den Betrieb von Solarparks und unterstützt energieintensive Verbraucher dabei, individuelle Energieanforderungen durch energieeffiziente Maßnahmen und Erzeugung vor Ort zu reduzieren.

Zurzeit besitzt das Unternehmen Solarparks in Süditalien, Griechenland und Zypern. Es werden zurzeit weitere Akquisitionen in Betracht gezogen. Die gesamte Investitionssumme wird sich im nächsten Jahr voraussichtlich auf 40 Millionen Euro belaufen.

Neben RE-Pro umfassen die Anlagen von Elena Baturina ein Hospitality-Geschäft (Irland, Tschechien, Russland), ein Membrankonstruktionsunternehmen (Deutschland), kommerzielle und wohnwirtschaftliche Entwicklungsprojekte in den USA der EU und Kasachstan. Darüber hinaus hat sie auch in eine Reihe von Immobilien-Investmentfonds investiert, die sich auf Wohnungsbau, gewerblichen Bau und Entwicklung in der EU und den USA konzentrieren.

