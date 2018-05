Erstes internationales Douyu Live-Videostreaming-Festival in Wuhan eröffnet

Wuhan, China - Am Sonntag wurde in der chinesischen Stadt Wuhan das Live-Videostreaming-Festival 2018 eröffnet. Am ersten Tag waren 156.800 Zuschauer vor Ort und 11,72 Millionen weitere Zuschauer schalteten sich online hinzu. An dem dreitägigen Festival, das ...

Wuhan, China - Am Sonntag wurde in der chinesischen Stadt Wuhan das Live-Videostreaming-Festival 2018 eröffnet. Am ersten Tag waren 156.800 Zuschauer vor Ort und 11,72 Millionen weitere Zuschauer schalteten sich online hinzu.

An dem dreitägigen Festival, das von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des CPC Stadtkomitees in Wuhan unterstützt wird, nahmen auf einer Fläche von über 450.000 Quadratmetern über 1.000 Web-Persönlichkeiten aus China und dem Ausland teil. Unter den Teilnehmern waren mehr als 100 internationale Internet- und Hardware-Unternehmen wie Microsoft, Sony, Intel und Casio.

Auf dem Festival gab es nicht nur Online-Inhalte wie Live-Streamings, Videospiele, Filme und Animationen, sondern auch kulturelle Beiträge aus Kultur, Graffiti-Szene und Kochkunst. Bekannte Internet-Persönlichkeiten zeigten ihren Fans durch die Kameralinse interessante Ecken der Stadt.

Wuhan ist die Hauptstadt der Provinz Hubei. Die Metropole hat 10 Millionen Einwohner und erstreckt sich über 8.569 Quadratkilometer. Das Bruttosozialprodukt betrug letztes Jahr mehr als 1,34 Billionen Yuan.

Zeichnet man um Wuhan einen Kreis mit einem Radius von 1.000 km, ergibt sich eine Bevölkerung von 1 Milliarde Einwohnern und 90 Prozent der gesamten chinesischen Wirtschaft. Wuhan verfügt über reichhaltige Wasservorräte, unter anderem fließt der Fluss Yangtse durch das Gebiet. Moderne Dienstleistungsunternehmen aus Handel, Finanzen, IT, Beratung, Kultur und Tourismus haben sich in der Stadt entlang des Flusses angesiedelt. 89 Fachhochschulen und Universitäten mit mehr als 1,3 Millionen Studenten befinden sich ebenfalls in dem Gebiet. 2019 werden die Military World Games hier stattfinden.

Die Stadtverwaltung möchte die Stadt mithilfe des Douyo.com Live-Videostream-Festivals als globale Entertainment-Destination etablieren und mehr junge Leute aus der ganzen Welt anziehen, nach Wuhan zu kommen und dort zu arbeiten.

Wuhan legt großen Wert darauf, nicht nur ökonomisches Wachstum, sondern auch Kultur anzubieten. 2012 wurde Wuhan als nationale Vorzeigebasis zur Integration von Kultur und Technologie sowie im nationalen Wettbewerb der UNESCO zur ersten "Welt-Design-Hauptstadt" in China nominiert.

