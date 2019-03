Erstes SUPER COMMUNICATION LAND by news aktuell begeistert die PR- und Marketing-Branche

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Gestern fand zum ersten Mal das SUPER COMMUNICATION LAND von news aktuell statt. In THE BOX, einem alten Industriebau in Hamburg-Ottensen, trafen ...

Gestern fand zum ersten Mal das SUPER COMMUNICATION LAND von news aktuell statt. In THE BOX, einem alten Industriebau in Hamburg-Ottensen, trafen sich mehr als 100 PR- und Marketing-Verantwortliche aus ganz Deutschland, um disziplinübergreifend von- und miteinander zu lernen. Für das neue Event-Format der dpa-Tochter hatten die Teilnehmer im Vorfeld Themen eingereicht und über das Programm abgestimmt. Highlight: der Auftritt von Comedian und Medienkritiker Oliver Kalkofe.

Avatare in Sicht: Einen Tag lang tauschten sich PR- und Marketingverantwortliche in einem ungezwungenen Rahmen aus und erweiterten branchenübergreifend ihre Kommunikationsskills. Dabei bildeten vier verschiedene Städte die Eckpfeiler des SUPER COMMUNICATION LAND. In der Trend City konnten die Teilnehmer sich über Trends wie Blockchain, Gamification, KI oder Working Out Lout (WOL) informieren. In der Code City erhielten sie einen ersten Zugang zur Welt des Programmierens. In der Skill City ging es um die täglich benötigten PR- und Marketing-Skills wie etwa Video-Produktion, Methoden zur kreativen Ideenentwicklung oder SEO. Die Podcast-City beherbergte sechs Podcasts, die vor Ort von den Teilnehmern per Kopfhörer live mitverfolgt werden konnten.

Mit dem Comedian und Medienkritiker Oliver Kalkofe endete das offizielle Tagesprogramm. Im Gespräch mit Janina von Jhering, Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation der Deutschen Presse-Agentur und Jens Petersen, Leiter Konzernkommunikation der dpa, gewährte der Schöpfer der preisgekrönten TV-Satire "Kalkofes Mattscheibe" den Teilnehmern einen Blick hinter die Fassade des Fernsehens und rechnete auf gewohnt bissige Art mit den letzten drei Jahrzehnten TV-Geschichte ab.

"Jeder kann etwas, das andere nicht können. Unsere Grundidee - von- und miteinander Lernen in einem spielerischen Setting - ist mit dem SUPER COMMUNICATION LAND voll aufgegangen. Die Tickets für unser neues Event waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Wir haben mit SuCoLa also den Nerv der PR- und Marketing-Branche getroffen", freut sich Edith Stier-Thompson, Initiatorin des neuen Veranstaltungsformats und Geschäftsführerin von news aktuell. "Ich bin begeistert von den vielen konstruktiven Ideen der Teilnehmer, die sie im Vorfeld für unser Programm beigesteuert haben, und den vielen positiven Reaktionen vor und während unserer Veranstaltung. Deshalb wird es auch 2020 ein SUPER COMMUNICATION LAND geben."

Mit dem SUPER COMMUNICATION LAND schreibt news aktuell die Erfolgsgeschichte des PR-Hackathons fort, den die dpa-Tochter erstmals 2017 initiiert und 2018 fortgeführt hatte. Wer in diesem Jahr keines der 100 Tickets für #SuCoLa ergattern konnte, hat im kommenden Jahr erneut eine Chance, dabei zu sein. Interessierte können sich bereits jetzt den 19. März 2020 vormerken. Dann wird das SUPER COMMUNICATION LAND in Berlin in der Heiligkreuz Kirche stattfinden. Der Ticketverkauf beginnt ab Herbst 2019.

