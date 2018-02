20.02.2018 - 00:55 Uhr Es riascht si wos in Mary Alp on the Stony Sea

Friara homs zu de Oima, oiso zu de Bewohner vo Maria Alm, oafoch d'Oima gsougt. But it seems, a change is gonna happen. Den vollständigen Artikel auf salzburg.com lesen. Zum Nachrichtenüberblick