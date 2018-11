22.11.2018 - 19:47 Uhr ESC Kempten gastiert am Freitag in Pfronten und empfängt am Sonntag Fürstenfeldbruck

Kempten. (PM ESC) Zum ewig jungen Derby treten die Sharks am Freitagabend um 20.°° bei den Falcons in Pfronten an. Diese Begegnung hat immer ihre eigenen Gesetze und richtet sich nicht nach Tabellen, Punkten oder sonstigem. Motivation, Engagement und Herzblut sind in so einem Derby gefragt. Das die Kemptener genug...