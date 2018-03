ESET baut deutsches Sales-Team weiter aus

Der europäische Security-Hersteller ESET heißt gleich zwei neue Kollegen willkommen: Manfred Birk und Daniel de Graaf-Dorn verstärken ab sofort das deutsche Vertriebsteam. Beide Vertriebsprofis besetzen neu geschaffene Positionen im Commercial-Sales-Team. Damit trägt ESET der stetigen Weiterentwicklung, den anhaltenden Erfolgen und dem Wachstum im eng umkämpften Security-Markt Rechnung.

Stärkung der Vertriebspartnerschaften in Bayern und Baden-Württemberg Manfred Birk (50) wird als Senior Territory Market Manager die Vertriebspartnerschaften von ESET in Bayern und Baden-Württemberg weiter ausbauen. "Das einfache und gut strukturierte Partnerprogramm sowie die leistungsstarken Produkte zeichnen das Unternehmen aus. Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil des Teams zu sein", so Birk.

Vor seinem Wechsel zu ESET war er als Channel Account Manager für Süd-West bei Kaspersky tätig. Zuvor war er bereits bei verschiedenen Antiviren-Herstellern, darunter McAfee und Avira, angestellt. Im Fokus seiner bisherigen Arbeit standen vor allem der Aufbau und die Weiterentwicklung des Partnervertriebs.

Auf- und Ausbau der Großkundenlandschaft Daniel de Graaf-Dorn (29) ist als Key Account Manager bei ESET eingestiegen und blickt auf langjährige Erfahrung in der Kunden- und Partnerbetreuung zurück. Vor seiner Anstellung bei ESET war er unter anderem für Kaspersky tätig und hat sich dort neben Antiviren-Themen auf Threat Intelligence Services konzentriert und neue Geschäftsfelder aufgebaut.

Bei ESET wird er sich in enger Zusammenarbeit mit den Territory Managern auf den Auf- und Ausbau der Großkundenlandschaft fokussieren und das Unternehmen künftig auf Veranstaltungen vertreten. "Mein Ziel ist es, ein nachhaltiges und vertrauensvolles Verhältnis mit unseren Kunden aufzubauen. Ich bin gespannt auf die vor mir liegende Zeit und freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen", so de Graaf-Dorn.

Maik Wetzel, Channel Sales Director DACH bei ESET, führt weiter aus: "Der Commercial-Sales-Bereich ist einer der Grundpfeiler unseres Geschäfts und ich bin davon überzeugt, dass unser frisch verstärktes Team diesen Bereich gemeinsam weiter voranbringen wird."

